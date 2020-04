Fue a imprimir apuntes y terminó con un arma en la cabeza: en las redes la "destrozaron"

Durante la jornada del pasado viernes dos estudiantes de Caucete vivieron un momento desesperante cuando un delincuente las asaltó a punta de revolver en una plaza del barrio Justo Castro II.

Se trata de Ayelén Montero y Micaela Agüero, ambas estudiantes universitarias que se habían juntado a imprimir unos apuntes de la facultad. “No salimos a violar la cuarentena porque sí como nos acusan, simplemente le dije a mi amiga que viniera a imprimir los apuntes que le piden en su carrera de abogacía, ella vino a casa y tardamos 20 minutos en hacer todo, y cuando la despedí en la plaza vino un tipo corriendo y nos apuntó con un arma en la cabeza, nos gritaba y nos pedía que le entregáramos las cosas”, sostuvo Montero a este diario.

El episodio llamó inmediatamente la atención de los vecinos que escucharon los gritos de las dos jóvenes. Pero cuando salieron, el misterioso delincuente ya se había fugado con la ayuda de su compañero que lo esperaba en una moto cerca de la plaza.

El hecho sucedió en plena siesta y al poco tiempo de cometido el hecho llegó la policía pero no pudieron atrapar al delincuente que solo se llevó un celular marca Huawei y dejó una billetera tirada.

Pero el problema no terminó en esa plazoleta, porque después las chicas contaron la terrible experiencia en sus perfiles de redes sociales y los distintos usuarios la criticaron duramente por violar la cuarentena. “Solo le imprimí los apuntes a mi amiga porque ella no tiene, nada más que eso, pero la gente nos ha criticado muy duramente sin saber lo que pasaba, no es que estábamos paseando, estábamos haciendo algo importante para nuestras carreras”, sostuvo una de las víctimas del robo.

La denuncia quedó radicada en comisaria 9na de Caucete y en las cámaras de seguridad de una vecina quedó el registro de cómo escaparon los delincuentes en una moto.