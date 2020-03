Pidieron un habeas corpus para liberar al policía acusado de golpear a su expareja, agente de las Fuerzas

Un nuevo capítulo de un caso que estremeció a San Juan se vivió durante la mañana de este viernes. Se trata de la causa que tiene como acusado a un policía del Grupo G.A.M., el cabo Cristian Saromé, por golpear ferozmente a su expareja, Eugenia Villalobos, una agente de la división Cuerpo Especial de Vigilancia de la Policía de San Juan. La defensa del sospechoso, a cargo de Filomena Noriega, solicitó un habeas corpus para poder liberar a su defendido.

Según fuentes tribunalicias, el recurso presentado fue debido a que lleva cerca de 50 días detenido en el Servicio Penitenciario Provincial "de manera indebida e ilegítima". Esto se debe a que la letrada presentó, hace unas semanas, la excarcelación en el Segundo Juzgado de Instrucción, donde se tramita la causa.

La respuesta del juzgado fue que faltaba la pericia psicológica para dar lugar -o no- a ese pedido. Sin embargo, la psicóloga que iba a examinarlo se fue de viaje al exterior y, cuando regresó, debió permanecer en su hogar respetando los 14 días de cuarentena obligatoria. Pese que esos días los terminó, ahora debe seguir en su hogar respetando el decreto presidencial de continuar en cuarentena. Por ello, la defensa de Saromé entiende que "se viola abusivamente el derecho de defensa y libertad del acusado; y más teniendo en cuenta que se trata de un delito excarcelable", dijeron las fuentes.

Para tener en cuenta, el habeas corpus es una garantía constitucional que tiene aquel detenido para poder comparecer de forma inmediata y pública ante un Juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad y si debe mantenerse o interrumpirse.

El caso

Precisamente, el hecho ocurrió durante la cena del pasado lunes 10 de febrero. "Estábamos por comer y comenzó a hablar de mi cumpleaños, que es el próximo sábado. Me dijo que la iba a pasar con él y no con mi familia, como yo quería. Como me negué, se enojó, se levantó de la mesa y se fue hacia la puerta de mi casa (ubicada justo frente a la Universidad Católica de Cuyo)", afirmó.

Luego de ello, siguió una discusión, hasta que Saromé le propinó un fuerte cabezazo en su frente, dejándola completamente inconsciente. En ese momento, el sujeto escapó de la escena y fue la hermana de la víctima quien la ayudó a volver a la normalidad. "Una vez que me desperté, llamamos al 911 y cayeron varios policías a auxiliarme. Me llevaron al hospital Rawson, donde me diagnosticaron un traumatismo de cráneo", relató.

Lo peor de este hecho fue que, durante la madrugada del martes, el cobarde policía decidió pedirle ayuda a su jefe del Grupo G.A.M., y juntos fueron hacia la Comisaría 13ª a presentarse por la denuncia contra Saromé. "Le iban a quitar el arma pero su jefe dijo que no y, por ende, todavía tiene él su arma. No sé dónde porque está detenido pero lo que sí sé es que no le retuvieron el arma reglamentaria", afirmó Eugenia.