La chica muerta en Angaco era madre de una nena de 4 años y profesora de karate

“Melisa iba caminando por la banquina. La camioneta vino por detrás y la arrancó de la mano del novio”. Suena terrible el relato, pero esa es la versión de cómo se dio el accidente del domingo a la noche en Angaco y que costó la vida a Melisa Micaela Castro, una chica que era mamá de una nena de 4 años, empleada doméstica y profesora de karate.

El único imputado en el caso es Emanuel Nievas, el albardonero que atropelló con su camioneta Ford F-100 a Melisa Castro (24) sobre calle El Bosque, cerca de Zapata, revelaron fuentes policiales. La chica falleció luego camino al hospital de Angaco. Esto sucedió el domingo, cerca de las 24, en el distrito Campo de Batalla de ese departamento.

Melisa era de Villa El Salvador, Angaco. Allí vivía con su nena de 4 años, sus cuatro hermanos –ella era la segunda- y sus padres. Una familia de karatecas. Su papá y sus hermanos practican ese deporte, de hecho dan clase en su escuela, la Kyudoka Karate –Do. Pero eso no le alcanzaba para mantener a su hija, de modo que Melisa trabajaba como empleada doméstica en casas de familia, contó su hermano Marcelo.

Hacía medio año que la chica estaba de novia con Gabriel Pérez, quien reside en el distrito Campo de Batalla. El domingo a la noche ella lo había ido a visitar. Después decidieron salir juntos para ver a unos amigos. Fue entonces que, cerca de la medianoche, empezaron a caminar por calle El Bosque en dirección al Este.

“Mi hermana iba al costado de la calle. El novio me contó que caminaban de la mano. Ahí apareció la camioneta, la atropelló de atrás y la arranco de la mano. El novio también sufrió un raspón. Lo que pasó, según me dijeron, es que el hombre de la camioneta quiso esquivar a dos motos y se tiró a la banquina”, contó Marcelo Castro, el hermano mayor de Melisa. La chica sufrió múltiples heridas. El novio fue testigo presencial del accidente. Ese joven fue el que más tarde llamó a la familia de Melisa para avisarle del accidente.

“Yo estaba en la casa adonde me estoy por cambiar y escuché un ruido muy fuerte. Me asusté. Y no sé por qué se me dio por llamar a la casa de mis padres para saber si todos estaban bien. Mi mamá me dijo que Melisa estaba en la casa del novio, pero que no me preocupara. A la media hora, mi mamá me llama y me dice: `venía urgente al hospital. Vení que ha fallecido tu hermana`. Todavía no lo podemos creer. No caemos que hermano muriò”, relató Marcelo.