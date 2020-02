Habla por primera vez el policía acusado de femicidio en Villa Hipódromo: ¿qué dirá su defensa?

A dos meses del presunto femicidio que tuvo lugar en la Villa Hipódromo, en el que Celeste Luna murió tras el disparo del arma reglamentaria de su novio policía Matías Mallea, el acusado aún no le ha explicado a la justicia qué fue lo que pasó en ese fatídico episodio del 15 de diciembre que terminó con la vida de su pareja y se espera que esto suceda en los próximos días, aunque trascendió parte de la versión que ofrecerá su defensa.

Detenido en el Penal de Chimbas e imputado por presunto homicidio agravado por femicidio y por uso de arma de fuego reglamentaria, el suboficial que fue suspendido por la Fuerza -mientras se investiga el caso- se abstuvo a declarar la primera vez que se presentó en el Tercer Juzgado de Instrucción. Sin embargo, su abogado defensor Fernando Bonomo solicitó la ampliación indagatoria para que Mallea ofrezca su versión de los hechos.

Como ya se había adelantado, la estrategia de la defensa será la de instalar que se trató de un accidente y, que tras un forcejeo entre la joven y el agente, la pistola que no habría tenido el seguro puesto se disparó. Acorde al relato que Mallea le dará al juez Guillermo Adárvez, desgraciadamente, para él la bala fue directo a su novia. Eso, en cierto aspecto, explicaría el resultado de una de las pericias que complica al uniformado por los restos de pólvora que se halló en sus manos.

El sujeto que se desempeñaba en la Seccional 34º y que hoy permanece tras las rejas se apegará a la primera hipótesis que la misma Policía dio a conocer, la de presunto suicidio, que con el correr de los días y la intervención de la justicia posó la mirada sobre Mallea.

Esa pericia será clave ya que, además de demostrar que en las manos de ambos involucrados había restos de la bala, se podrá establecer quién accionó la pistola 9 milímetros, la trayectoria del proyectil, la posible posición del cuerpo de la chica y la de su pareja en el lugar del hecho. En definitiva, será ese análisis el que podría ayudar a develar si se trató de un accidente o de una acción deliberada.

En cuanto a la discusión que habrían mantenido momentos antes del disparo letal, sería reconocida por el imputado pues para la defensa ella tomó el arma y gatilló, mientras que Mallea sólo trató de impedirlo pues era el único que se encontraba en la habitación con ella. Cuando llegaron los policías de la Subcomisaría de Villa Hipódromo, el cuerpo de la presunta víctima yacía en el piso del dormitorio, aunque existirían rastros que indican que cayó en la cama y que después la recostaron en el suelo, quizás para reanimarla. La Policía secuestró el colchón, aseguraron desde la parte querellante.

Si bien la declaración del principal sospechoso estaba programada para el comienzo de esta semana, todavía no se realiza luego de que se postergara. Es que para ese mismo día estaba fijado que los familiares de Celeste atestiguaran y para evitar el caos en Tribunales, decidieron cambiar la fecha. Según indicaron fuentes allegadas al caso, el sospechoso no declaró porque su defensor espera los resultados de pericias que avalen su versión, sin embargo esto no pudo ser confirmado por Bonomo.