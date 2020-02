Exclusivo: el rancho narco de Media Agua donde escondían la droga

A menos de 5 kilómetros de Ruta Nacional 40, en Media Agua, la banda narco que operaba desde Sarmiento y que fue desbaratada en un histórico operativo había montado su centro de acopio de drogas con la fachada de un humilde ranchito. Situado sobre una calle de tierra, rodeado de fincas y de álamos, ¿quién diría que allí esconderían kilos de marihuana valuada en millones de pesos?

Hasta ese lugar llegó Tiempo de San Juan, donde la Policía Federal -en conjunto con la provincial- secuestró una cantidad récord de droga tras allanamientos simultáneos y de película que revolucionaron a dos pacíficos poblados del sur del territorio, Media Agua y Los Berros.

La fachada que se desmoronó y dejó al descubierto al centro de acopio de droga en Sarmiento

Si bien para llegar al domicilio de los narcos no es necesario recorrer tanta distancia pues la huella que conduce hasta el sitio está a unos 2 kilómetros del acceso principal de la localidad -la ruta provincial 319-, el contexto que lo envuelve resulta impensado. Su localización no es recóndita pero su apariencia despistaría a cualquiera por la normalidad extrema que ostenta, dada la fisonomía del lugar, con viñedos a sus costados y hasta un potrero con animales al fondo.

Donde nace la vía que conduce al rancho narco, el callejón Rufino, yacen la reconocida bodega ENAV -con acción permanente- y el tradicional boliche Lazaro, que estaría temporalmente cerrado. Más adelante, en la profundidad de ese camino se halla una construcción de barro de similares características, además de pastizales y matorrales. Incluso, la casa de la droga está pegada al polideportivo municipal Sarmiento, donde gran parte de la juventud sarmientina desarrolla actividades deportivas todo el año.

La huella narco en la ruta de la droga en Media Agua

Con tanta concurrencia en la zona, pocos podían imaginar que en el interior de la vivienda se ocultaban al menos 193 kilos de marihuana, fraccionados y listos para su comercialización al por mayor. Sin embargo, nueve meses de investigación de ambas fuerzas pusieron al descubierto la organización criminal que tiene hoy a sus integrantes tras las rejas, o aunque sea a doce de ellos, mientras se indaga si hay más involucrados.

Impresionante despliegue policial tras el descubrimiento de la droga

El rancho que acumulaba panes de marihuana y en el que hasta hace unos días vivía Claudia Molina hoy permanece en completa soledad, aunque las apariencias engañan -y a las pruebas me remito-. La única mujer de la pandilla identificada por los sabuesos sería la nuera del sujeto sindicado como uno de los cabecillas, el ex policía Walter Elpidio González. Según indicaron los lugareños, ese inmueble pertenece a otra persona, un propietario cuyo nombre no trascendió porque no está relacionado con la asociación ilícita. "Ese hombre le prestaba para que ahí viviera y cuidara los terrenos", dijeron.

El 'kiosco' en el frente y detrás el depósito de marihuana

Curiosamente, en el frente de la casa se puede observar que ahí funcionaba -al menos en aspecto- un kiosco por el toldo sobre una de las ventanas y el poster de gaseosa estropeado por el sol y la lluvia en la pared. No obstante, el perro que responde al mínimo llamado con fuertes ladridos, mostrando sus dientes como buen guardián, hace pensar que ese comercio no era visitado con frecuencia por extraños. En bolsas negras de consorcio guardaban la droga

El último viernes, personal del Departamento de Drogas Ilegales y de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal irrumpió en el manso lugar con el golpe al narcotráfico e incautó la droga que se halló en ese rancho. Oculta en bolsas negras, la sustancia en grandes proporciones fue exhibida, pesada y cuantificada para luego ser apropiada por la justicia federal.

Al mismo tiempo y en otros puntos de ese departamento se llevaban adelante procedimientos en los domicilios de cada uno de los detenidos, ya que la mayoría de ellos son oriundos de ese distrito. Después de los operativos, además de Molina y Elpidio González, Marcelo Javier González, Mario Alberto Mut, Luis Marcelo Díaz, Antonio Orlando Muñoz, Sonny Frank Monteleone, Sebastián Pedro Mercado, José Alberto Romero, Pablo Alberto Pereyra y Gustavo David Morales fueron arrestados. Por su parte, en Mendoza, Matías Elpidio González -quien sería pareja de la mujer e hijo del líder- fue apresado en horas de la noche.