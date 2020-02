Pesadilla en Albardón: una mujer terminó con la cara destrozada por los golpes de su marido

Otra vez una mujer sufrió violencia de género en Argentina. En esta oportunidad se trata de una sanjuanina oriunda de Albardón la que vivió una verdadera pesadilla en la noche del pasado viernes, al ser brutalmente golpeada con una pava eléctrica por su pareja, quien estaba en un aparente estado de ebriedad.

"Me pasó anoche alrededor de las 22:40 cuando llegue a mi casa donde mi pareja estaba en el interior en estado de ebriedad y algo mas habría consumido, a penas llegué me empezó a reclamar que había dejado hielo sobre la mesa y que se estaba mojando la pava eléctrica. A lo cual el procede a tomarla yo pensando que la iba a quitar del lugar, pero no, me empezó a golpearme la cabeza con la misma" comenzó relatando la mujer reservando su identidad por cuestiones legales. Y agregó que "en eso que yo salí afuera intentando llamar a la policía, el aprovechó para escaparse, entonces cuando llegaron los oficiales a las 22:50 ya no pudieron dar con él" afirmó angustiada.

La cara del agresor.

"Quiero que de haga justicia y se encuentre a esta persona ya que si el objeto hubiese sido mas duro no sé que hubiera sido de mi y de mis hijos que estaban en el lugar observando y llorando pidiendo a gritos que se vaya" agregó.

Luego la víctima realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer y fue atendida en el Hospital Giordano debido a los golpes que sufrió en su cabeza. Hasta el momento el agresor no aparece, pero las autoridades no le pierden el paso al hombre que casi mata a una mujer adelante de sus propios hijos.