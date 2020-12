Se cayó el techo de su casa, lo sacaron inconsciente y ahora quedó en la calle con una hija pequeña

Él pasado lunes en la noche una familia del asentamiento Pedro Echagüe de Santa Lucía quedó en una complicada situación después de que cediera la estructura de su precaria vivienda. Los mismos quedaron sin ninguna pertenencia luego de que el techo de su casa se desmoronó por completo y cayera junto al adobe sobre los pocos muebles e instalaciones que tenían.

En la residencia vive Sergio Pereira (24) junto a su pareja Micaela y una hija pequeña de 4 años que en estos momentos se encuentran en una casa de un familiar en el mismo terreno donde ocurrió la tragedia. “Sentí el crujido de los palos y después no me acuerdo más nada porque uno de los palos me golpeó la espalda. Los vecinos me sacaron de entre los escombros, perdimos todo, los muebles, las camas, el celular, la cocina, todo, hasta el arbolito de navidad quedó sepultado”, dijo Pereira con tristeza.

“Justo pasa esto antes de la fiesta, la verdad es algo muy difícil. Nos quedaremos en casa de mi hermana hasta que podamos solucionar algo, pero necesitamos todo tipo de ayuda, sobre todo algunos materiales para construir una casa digna”, dijo el hombre que debió ser asistido en el hospital.

Quienes puedan ayudar a esta familia deben comunicarse al 2645208811.