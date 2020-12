Investigan si el material secuestrado del cine condicionado en Capital contiene pornografía infantil

En la tarde noche del pasado viernes se realizó un allanamiento en Capital, precisamente en la esquina de Aberastain y 9 de Julio. Allí funcionaba un cine porno, el cual contaba con una serie de “cabinas” privadas con televisor, donde los clientes ingresaban a ver películas para adultos.

En conferencia de prensa, quien está a cargo de la División de Delitos Especiales, Marcelo del Valle Vega, informó que se analizará todo lo secuestrado a fin de determinar si existe material que contenga pornografía infantil.

El operativo fue por denuncias de los vecinos que notaron “movimientos extraños” y advirtieron que personas de diversas edades ingresaban al lugar, que no tenía ningún tipo de cartelería. Además, les llamó la atención que el dueño atendía a los clientes a través de una puerta pequeña.

En medio del despliegue policial, detuvieron a 8 presuntos clientes y al supuesto dueño; también se secuestró una cantidad indeterminada de CDs, pendrives, equipos de DVD y televisores. Esas pruebas serán la clave para desentramar las sospechas. El local fue clausurado preventivamente por falta de habilitaciones, mientras se investiga.

Del Valle Vega dijo que el tiempo que tomará la pericia no está determinado, ya que no saben aún la cantidad de gigas de material a analizar. “Todavía no tenemos precisiones técnicas respecto a los pendrive.”, indicó.

Si bien los vecinos denunciaron movimientos sospechosos, las autoridades declararon que no se constató el ingreso o salida de ningún menor de edad y que la actividad comercial de tener un cine que muestre contenido para adultos es legal.