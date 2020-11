Estaba acusado de golpear a su novia y escupirla frente a sus amigas en Capital: quedó libre

Durante la mañana de este viernes, le dieron la libertad a un hombre que estaba detenido por golpear y escupir a su pareja en el departamento que compartían en Concepción, Capital. Fue identificado como Fernando Montigel y estaba detenido desde hace dos semanas en la Comisaría Segunda.

Según comentaron fuentes del caso, Montigel aparentemente realizó los ilícitos en presencia de las amigas de la víctima, que habrían sido quienes llamaron al 911. Al parecer, no lo detuvieron inmediatamente ya que no cayó en Flagrancia. Sin embargo, luego sí fue apresado y se habría resistido a la detención. Por ello, no sólo le hicieron una causa por amenazas y lesiones, sino que le agregaron resistencia a la autoridad.

Su defensa, a cargo de Filomena Noriega, solicitó la excarcelación de su cliente y, este viernes, la jueza Mónica Lucero, a cargo del Tercer Juzgado Correccional, decidió otorgársela. Por lo que este viernes, Montigel quedó libre.