Denunció que le robaron su auto, lo vendieron dos veces y ahora se lo tragó la tierra

Una mujer denunció que el auto que heredó de su padre fue robado y, a pesar de que tiene pedido de secuestro por parte de la Policía y que tampoco puede ser transferido, fue vendido no una sino dos veces por la presunta estafadora. La insólita historia es de Daniela Rivero, quien contó su versión de los hechos y acusó inacción por parte de la Justicia.

Según detalló la denunciante, todo comenzó en 2014, cuando su papá -que había comprado el Ford Focus 0KM- falleció y la amante que este hombre tenía -identificada con las siglas E.R- se quedó con los papeles del auto. Acorde al relato, esta mujer los falsificó y de alguna forma consiguió que el vehículo quedara a su nombre.

Toda la maniobra habría pasado desapercibida por los familiares del difunto, que recién supieron de esto cuando personal policial llegó a su casa en septiembre de 2019 y en ella desplegó un allanamiento. "Un día nos golpearon la puerta e ingresaron para el operativo que se realizó bajo las órdenes del -entonces- juez Pablo Flores, que nos sacó el auto", narró.

En esa oportunidad, Rivero explicó que el magistrado hizo el cambio de depositario y al auto se lo entregó a la amante. "Pero esos papeles ya habían sido adulterados y, aunque nosotros denunciamos eso en Fiscalía, nunca nos llamaron a declarar. Directamente, le dieron el auto a esta mujer que en enero de 2020 ya lo había vendido", aseguró.

Lo llamativo del caso fue la forma en cómo se enteró de la venta: "Iba en el colectivo, cuando lo reconocí por la patente y lo vi estacionado en un lugar que no era la casa de ella. Pasé varias veces y me animé a buscar al que lo estaba usando. El comprador me dijo que lo había comprado de buena fe, pero como no podía hacer la transferencia y después de que le conté todo, rompió el trato", relató.

Al tiempo de eso, Rivero aseveró que volvió a ver el rodado con otra gente en el centro. "Es casi seguro que lo volvió a vender, pero ese auto tiene pedido de secuestro por supuesta adulteración de documentación y además tiene trabada la transferencia. Es probable que al comprador también lo haya estafado", manifestó.

"Siempre pensamos que como la Justicia había intervenido, la cuestión se iba a resolver pero nunca pasó eso; al contrario, le dieron la razón a la mujer que cometió un delito. Estoy reclamando lo que me pertenece", sostuvo la presunta damnificada.

Acorde a lo expuesto, la causa estaba en curso del Segundo Juzgado de Instrucción que quedó con su titularidad vacante tras la renuncia de Flores. "En todo el año la causa no se movió y mi caso también vale. Entiendo los retrasos, pero tengo miedo que el auto termine en chatarra. La última vez que lo vi de casualidad ya estaba bastante dañado", expresó y agregó: "Después de eso no lo volví a ver más, temo que lo quieran hacer desaparecer como no se puede vender".