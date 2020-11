¿Qué va a pasar con la sanjuanina en situación de calle que teme ser asesinada por su ex?

El pasado lunes en la madrugada una mujer fue atacada por su ex pareja con un destornillador en la puerta del Hospital Rawson y terminó con varias heridas. Después de que la policía interviniera y la mujer fuera asistida, se conoció el trasfondo detrás de este episodio de violencia de género. Y es que la mujer prefería vivir en la calle, con todo lo que eso significa, por temor a un día no salvarse de las palizas que le daba un sujeto llamado Carlos Alfredo Sandovares. La misma había dejado a su hija en la casa de su madre y vivía deambulando en diferentes zonas del centro de San Juan.

A razón del violento episodio que sufrió se activó el protocolo de los organismos del Estado y en estos momentos la víctima se encuentra hospedada en el Hogar Aurora, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Pero como este sitio solo brinda alojamiento temporal con un lapso de 15 días como periodo máximo, la pregunta ahora es saber ¿qué va a pasar con la mujer que no tiene donde vivir?

"A simple vista tiene un problema muy grande en este sentido, porque dejaba a su hija en lo de su madre, por eso no sabemos de momento cuáles son sus líneas de contención familiar", dijo la directora del Área de la Mujer, Adriana Ginestar a este diario. Y agregó que "estamos a la espera del resultado psicológico y de conocer cuál es su situación particular por los informes de los profesionales de ese centro asistencial, pero no la vamos a dejar desamparada. Si ella no tiene a donde ir, vamos a derivarla a otro hogar donde pueda tener un trabajo, comida y un sitio donde dormir".

Carlos Alfredo Sandovares, el agresor con antecedentes por violencia y estafa.

El caso

El hecho sucedió cerca de las 4 de la madrugada del pasado lunes en la puerta del Rawson cuando el agresor le insistió a la mujer con que regresara con él. Al darse la negativa, el hombre se enfureció, le dio una brutal paliza y hasta le propinó varias lesiones.

Afortunadamente la mujer pudo escapar de las manos de su agresor y dar aviso a la policía y cuando estos llegaron, el agresor había escapado.

Tras una corta búsqueda con los datos aportados por la víctima, el sujeto fue hallado escondido debajo de una camioneta estacionada en las inmediaciones de las calles General Paz y Estados Unidos.

La mujer radicó la denuncia en Comisaría de la Mujer y solicitó protección, debido a las constantes agresiones que sufrió por parte del hombre.

El agresor, por otra parte, quedó alojado en los calabozos de Comisaría 5ta. y allí esperará su audiencia en el fuero especial de Flagrancia, donde será juzgado por el delito de lesiones agravadas cometidas en contexto de violencia de género.