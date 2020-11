Tras el cachetazo de la Justicia al profesor de la Boero, ¿qué pasará con la escuela?

A más de dos semanas de la detención del profesor de la Escuela Boero denunciado por abuso sexual contra una alumna, la jueza que investiga el caso Gema Guerrero le denegó el pedido de excarcelación de Roberto Suizer por lo que permanecerá preso hasta nuevo aviso. En ese contexto, se desarrollan las testimoniales y un nuevo interrogante se impone: ¿qué pasará con la escuela?

Es que la parte querellante de la causa, es decir la abogada que representa a la presunta víctima, apuntó contra la institución educativa cuando dio a conocer detalles del calvario que la menor de edad habría sufrido, no sólo en manos del sujeto denunciado sino también del ámbito escolar.

Según señaló la Dra. Lorena Lobos, después de que la estudiante acusara al docente de haberla abusado durante dos años, el establecimiento no tomó los recaudos necesarios para cuidar a la alumna. "No hubo una respuesta rápida ni a tiempo. Desde el Ministerio de Educación se determinaron medidas que no fueron respetadas", manifestó la letrada y agregó: "Lo separaron del cargo muy tarde".

Tal y como lo contó Lobos, tras denunciarlo, la adolescente debió compartir las instalaciones con Suizer meintras cursaba, algo que la afectó psicológicamente y que se sumó al daño que ya habría sufrido con las vejaciones a las que había sido sometida. "La alumna debió cambiarse de escuela porque no se arbitraron los medios suficientes para la cuidarla. No hubo ningún tipo de contemplación, a pesar de lo que tuvo que vivir, y además fue tratada como si Fuera la victimaria", expresó.

Por todo ello, la querella sostuvo que existió algún tipo de responsabilidad de parte de la escuela, por lo que no descarta denunciarla ya sea en el ámbito civil o en el penal. "Aún no lo hacemos, pero creo que hubo una responsabilidad importante antes y después del hecho. Por qué ella se tuvo que ir antes que él. Ella tuvo que optar por irse porque estaba agobiada por la impotencia y la presión que recibía", agregó.

Como ya lo aseveró en una ocasión anterior, en la que describió la pesadilla que atravesó su representada, la abogada remarcó que pusieron en duda su versión. "Ponderaron la trayectoria de profesor intachable e incapaz de hacer una cosa así. Por poco fue ella la culpable, quien lo sedujo. Una locura que la juzgaran de esa manera", había dicho.

En esa oportunidad también remarcó: "Todo ese drama tuvo que vivir. Afrontar las críticas de sus pares, la indiferencia de los mayores. Por eso se cambió de escuela y tras recibir un tratamiento psicológico adecuado se pudo abrir y contar a fondo lo que le pasó. Los peritos han respaldado su versión y han sido contundentes con la existencia de un abuso, de que la denunciante fue víctima de semejante pesadilla".

Cómo está la denunciante

Conmocionada por la notoriedad que tuvo su caso, especialmente en las últimas semanas con la noticia de la detención de Suizer, la joven siente haber encontrado una respuesta de la justicia. "Está más tranquila desde que lo detuvieron", aseguró su abogada.

Con asistencia psicológica, la adolescente afronta la investigación ya más relajada, acorde lo expuesto por la letrada. Este año le vino bien para egresar, ya que no debió dar explicaciones a sus pares en el colegio en el que fue recibida. "Se vio perjudicada porque no es lo mismo tener un título de una escuela técnica que de otra", argumentó.

Aunque los últimos años del secundario son un lindo recuerdo para la mayoría, no fue así para la alumna, advirtió la letrada y cerró: "Le arruinó la vida".