Selfies, risas y gestos: lo que nadie vio del juicio contra el aparcero y sus invitados

Tras 9 días, los 24 implicados que estuvieron en el cumpleaños de Jorge Recabarren (más conocido como Darío Bence) conocieron su pena por el Fuero de Flagrancia. El juez lo vio culpable de infringir el Artículo 205 del Código Penal y les otorgó la probation (leer AQUÍ ).

A pesar de que ya estaba pactado el acuerdo. El “show” estuvo presente en esta audiencia. Las conocidas ‘selfies’ de los imputados aparecieron y hasta se animaron a reírse a carcajadas antes de que comience el juicio, mostrando un claro ambiente distendido. En un momento de la audiencia, una mujer intentó sacar una foto, pero fue captada por una agente de policía y le dijo que no lo hiciera.

Eso no fue todo, en el momento que el juez expresaba que no tienen que consumir en exceso bebidas alcohólicas, estos levantaron los brazos en tono de broma. Reacción que no fue vista por el juez que siempre pidió discreción.

El juez Carlos Lima expresó al momento de dar la resolución que no tenía objeciones en los fundamentos que presentó fiscalía y los aconsejó: “Que este hecho quede como una anécdota familiar” y finalizó: “Eviten cometer otros tipos de delitos”.

Risas cómplices de algunos imputados antes de la audiencia.

Los ojos fueron puestos en Darío Bence, el reconocido aparcero del país. Fieles al estilo que los llevó a hacerse conocidos en San Juan, él y sus hijos se fueron vestidos de gauchos.

Bence estaba festejando su cumpleaños número 90 y en declaraciones con la prensa expresó: “Manifestamos lo que sentíamos (sobre el hecho) y pienso que esto por fin terminó. No tengo nada que recalcar”.

Sobre la exposición que tuvo la familia Recabarren por este hecho la semana pasada en las redes dijo: “¿La exposición que ha tenido la familia?, es la que corresponde, lo que dicta la ley. Nosotros hemos cumplido con la ley. Nos convocaron a esta audiencia y aquí estamos, cumplimos y hemos terminado”.

Darío Bence

Sobre la resolución -de realizar charlas en el Hogar de Ancianos para hablar de cultura- dijo convincente: “La ley me ordena y yo voy a cumplirlo”.

Finalmente, sobre el festejo de su cumpleaños expresó: “Apenas termine la pandemia vamos a hacer el festejo como corresponde”.