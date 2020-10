Causa del ex juez Pablo Flores: “Asumió la responsabilidad y reconoció que tuvo un error”

El ex juez del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, investigado por la escandalosa causa de la entrega de una camioneta al jefe del Depósito de 9 de Julio, fue este miércoles a declaración indagatoria y contó toda su verdad.

Según expresó su abogado Iván Román Martín en Radio Colón, él (Pablo Flores) se hizo responsable de esta situación, pero que hubo un error en la entrega del vehículo: “Él se hace responsable de esta situación, ha asumido su responsabilidad y ha reconocido que tuvo un error en la entrega del vehículo”. Seguidamente el letrado, dejó en claro: “Un error de carácter material, pero que de ninguna manera es un delito. Hubo una equivocación administrativa”.

Explicando este “error”, el abogado dijo: “En el hecho no se aplicó un artículo que provee el Código de Procedimientos” Además, expresó que el error que ha reconocido es que no hubo comunicación en la entrega del vehículo.

Con respecto a la relación entre el ex magistrado Pablo Flores y el ex comisario Padilla, el abogado Martín dijo: “Según lo que él manifestó, no tiene vínculos y no lo conocía. Solo dijo que cada vez que cuando él (Flores) salía del juzgado para ir al baño o hacer otra actividad, Padilla lo retenía y le decía si se podía efectivizar la entrega del vehículo”.

Aparentemente, Padilla iba al juzgado y le pedía que se efectivizara la entrega de este vehículo, “porque él necesitaba manejarse con transporte”.

Con esta declaración indagatoria, ahora se espera que el juez del Primer Juzgado Correccional resuelva esta causa, ya sea apartar la causa por falta de méritos, sobreseer al ex juez o juzgarlo, pero si se aprueba algún delito.