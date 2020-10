Video: doloroso relato de la madre del joven apuñalado en Santa Lucía; su estado es crítico

Han pasado tres días del feroz ataque que Raúl Esquivel sufrió cuando iba camino a su casa de Santa Lucía. En las últimas 72 horas lo han operado dos veces y la hemorragia en el bazo y parte del intestino, no han parado. Su mamá -Marta Cornejo-, que está haciendo vigilia en la puerta del Hospital Rawson desde que lo internaron el sábado en la madrugada, está desesperada: “Mi hijo es un joven de bien, no se merecía para nada que le hicieran esto. Ahora no sé cómo puede terminar él o con qué secuelas” expresó.

Marta, madre de Raúl Esquivel, esperando en la puerta del hospital el parte médico diario sobre la salud de su hijo.

Raúl tiene de 22 años y su estado es muy delicado. El sábado pasado en la madrugada, le dieron un puntazo en la parte izquierda del abdomen y la herida fue tan profunda que parte de sus vísceras quedaron expuestas. Cuando los médicos lo operaron por primera vez, le dejaron abierta la herida para verificar cómo evolucionaba la operación. Pero el joven siguió perdiendo sangre y este lunes por la tarde fue enviado a cirugía. “El doctor se me acercó y me dijo que lo iban a operar, pero que, si no venían a decirme nada (como pasó) es que todo iba bien. Ahora estoy esperando el parte para que me digan como está”, explicó Marta.

El chico apuñalado es un joven trabajador y que no ha tenido problemas con la Policía en su vida. Él se dedicó hace un tiempo a trabajar en la obra y últimamente lo hizo en una panadería. Pero la cuarentena lo dejó sin trabajo y ahora estaba subsistiendo con changas y el IFE.

Mirá en video lo que dijo Marta, su mamá:

Cómo es la situación de los dos detenidos por este hecho

Fuente policial explicó que la situación procesal de Ismael ‘Chubino’ Maldonado y el menor de 15 años, los únicos apuntados por este hecho, su culpabilidad está prácticamente encaminada. Las pruebas contra ellos son cada vez más, explicaron.

Otro dato que dieron a conocer los investigadores, es que los dos tienen un alto prontuario delictivo y que son muy conocidos en la zona de Santa Lucía. Son tan peligrosos, que el menor de 15 años tiene alrededor de 7 causas penales en los últimos 3 meses.

El menor fue el primero en ser presentado en la justicia. Según dijeron, este martes por la mañana fue al Juzgado de Menores para sentarse frente al juez para su declaración indagatoria.