Habló el hermano del sanjuanino brutalmente golpeado: "Pensé que mi hermano estaba muerto"

Un viaje de vacaciones terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia sanjuanina. Emiliano Pérez fue brutalmente golpeado en la puerta de un boliche marplatense. La golpiza lo dejó inconsciente e internado en el hospital Regional de la ciudad balnearia. El hermano del sanjuanino, Federico, habló en los medios de Mar del Plata y dijo: "Pensé que mi hermano estaba muerto".

"El momento fue fuerte, él estaba muy mal. Recién doce horas después puedo decir gracias a Dios que está bien", arrancó diciendo Federico en la puerta del centro de salud al medio Ahora Mar del Plata.

La agresión se desató luego de que los sanjuaninos reclamaran porque a una prima no la dejaban entrar al local bailable. "El momento en el que a mi hermano le empiezan a pegar no lo logro ver. En un abrir y cerrar de ojos lo habían dejado tirado, le salía sangre y no reaccionaba. Fue todo muy rápido, brusco e innecesario", agregó el joven visiblemente conmocionado.

Federico explicó que todos los años un grupo de primos con sus padres vacaciona en la costa argentina. El joven contó que no recibió ningún llamado de la municipalidad y que proyectan denunciar al boliche.

Emiliano Pérez, de 25 años, está internado y recién recuperó el conocimiento horas después de la paliza: "Tiene toda la cara lastimada, le están haciendo estudios abdominales para ver si tiene daños. Se nota que le han pegado mucho", finalizó su hermano.