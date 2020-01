De 2.561 personas detenidas por flagrancia en San Juan, 627 fueron condenadas a prisión

Un total de 627 condenados con prisión efectiva, 859 castigados con penas condicionales y otros 143 sobreseídos y absueltos. Estas son los números que arrojan los casi dos años y medio desde la implementación del Sistema Especial de Flagrancia en San Juan, un procedimiento que aceleró el proceso judicial contra personas detenidas en el momento mismo de cometer un delito.

Las cifras surgen de un informe del Poder Judicial en el que se dan números generales, sin dar detalles mes a mes, como tampoco se separan los casos por sexo, edades y tampoco por departamentos. En dicho informe se incluyen todos los procesos registrados desde el 9 de agosto de 2017, fecha en que se puso en funcionamiento el procedimiento que implicó armar una nueva estructura dentro de la justicia con 4 jueces de flagrancia, 4 fiscales con el apoyo de 21 ayudantes fiscales y 4 defensores oficiales, además de decenas otros empleados y personal policial.

Según el informe, desde agosto de 2017 hasta el 3 de este mes se abrieron 2.561 causas contra personas acusadas de delitos. De todas ellas, 25 imputados no llegaron a ser sometidas a proceso en el Sistema Especial de Flagrancia por incompetencia. Otras 82 fueron sobreseídas porque no se llegó a formalizar cargos contra ellas o no existían pruebas. Así también un total de 61 imputados fueron llevados a juicio y finalmente salieron absueltas porque eran inocentes o por el beneficio de la duda, explicó una fuente judicial.

Otros fueron los casos de 879 personas que accedieron a la suspensión de juicio a prueba, o sea no fueron sometidas a juicio, a cambio del pago de una suma de dinero en compensación del daño y trabajo comunitario.

Por el contrario, las estadísticas señalan que 529 acusados acordaron juicios abreviados y recibieron condenas de prisión efectiva. Así también hubo 52 imputados que fueron condenados con penas de cumplimiento efectivo en audiencias de finalización o juicios comunes. A eso hay que sumarle otros 46 condenados a la cárcel que, en principio, fueron beneficiados con la suspensión del juicio a pruebas, pero después se les revocó y terminaron castigados con prisión efectiva, de acuerdo a los datos del Poder Judicial.

También están los otros que recibieron condenadas condicionales, es decir penas privativas de la libertad en suspenso. Estas representaron un total de 859 condenados, entre personas que fueron a juicios ordinarios y juicio abreviados, según el informe.