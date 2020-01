Entró a robar, casi lo lincharon y ahora lo condenaron con prisión condicional

Un joven ladrón comenzó mal el año. Fue a robar en el primer día del 2020 a una casa de Rawson y, además de que cayó preso, los vecinos casi lo lincharon. Por si fuera poco, este viernes fue llevado a juicio en Flagrancia y terminó condenado a 6 meses de prisión en cumplimiento condicional.

El ahora condenado es Javier Hugo Aciar, de 23 años, quien fue detenido la noche del miércoles último en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson. El muchacho entró a esa casa después de violentar una ventana, aprovechando que no había nadie. Una vecina alcanzó a verlo y avisó por celular a los propietarios y a la Policía.

Así fue que minutos después apareció una patrulla policial y el cuñado del dueño de vivienda. Los uniformados hallaron al ladrón escondido detrás de una cama cucheta. En su intento por evitar su detención, el muchacho golpeó a una mujer policía pero finalmente fue reducido. El ladrón no la pasó nada bien, porque los dueños de casa y los vecinos quisieron lincharlo y alcanzaron a darle algunos golpes. Los policías debieron protegerlo para que no le dieran una feroz paliza y lo llevaron a la Seccional 35ta. En su poder tenía una mochila en la que había guardado una corta pluma Victorinox, una notebook y una botella de fernet que planeaba robar. También se denunció la sustracción de 1.800 pesos, pero ese dinero no fue hallado.

Este viernes, Javier Aciar fue sometido a juicio en los tribunales de Flagrancia por los delitos de tentativa de robo en concurso real con resistencia a la autoridad y lesiones leves. Intervinieron la fiscal Silvina Gerarduzzi y el ayudante fiscal Leonardo Arancibia. En la audiencia, el acusado aceptó abreviar el juicio y aceptó la pena de 6 meses de prisión en cumplimiento condicional, además le impusieron la prohibición de acercarse a la víctima.