En Santa Lucía, un cumpleaños de 15 terminó con mujeres heridas y policías denunciados por agresión

Lo que era un lindo festejo de cumpleaños de 15 y también del nuevo año 2020 terminó de la peor forma en el interior de la Villa Don Arturo en Santa Lucía. Policías irrumpiendo en hogares, balas de gomas y jóvenes aparentemente víctimas de golpes que le propinaron los mismos efectivos, fueron alguna de las cosas que pasaron esa mañana.

Una de las chicas, Araceli Silva (25) habló con Tiempo de San Juan y explicó lo que ocurrió ese día: “Me arrastraron de los pelos, uno de los perdigones me dio en la planta del pie cuando estaba corriendo y uno de los policías me pegó en la espalda. Los policías le pegaron hasta a una mujer no vidente, que es mi mamá” dijo enojada la joven que ya realizó la denuncia contra la Comisaría 5ta y el Comando Radioeléctrico en la Central de Policía y en la Subsecretaría de Control y Gestión.

¿Cómo empezó el problema?

Según explicó Araceli, atrás de su casa se estaba realizando un cumpleaños de 15 en un salón de Centro de Jubilados, cuando un grupo de jóvenes se hizo presente para entrar. Los familiares de la cumpleañera no los dejaron entrar y estos ofuscados empezaron a tirar piedras contra el salón, con la mala suerte que uno de esos proyectiles dio en la cabeza de un chico (unos 30 años) que tiene una prótesis de platino y que lo dejó inconsciente.

La familia preocupada por la situación llamó a la policía y a la ambulancia. En ese momento que llegó la policía, fueron como 7 patrulleros y en el salón no encontraron a ninguno de los agresores. Empezaron a hacer recorridas y fueron contra un grupo de jóvenes que estaba a la vuelta del salón, que es la casa de Araceli, y que según ella no tenía nada que ver en el cumpleaños.

“Llegaron y empezaron a disparar al aire balas de goma, empecé a correr y me dio un perdigón en la planta del pie. Adentro de mi casa me tiraron al piso y me pegaron en la espalda. Entraron sin mi permiso, le pegaron a mi vecino y también a disparar y agarrar a gente que nada que ver. A mi mamá, que es no vidente, la golpearon y también a mi hermana de 23 la agarraron de los pelos y se la llevaron detenida”.

“Se han llevado a gente que no tiene nada que ver en lo que pasó y los que tiraron las piedras en el cumpleaños ahora están libres y caminando por el barrio, expresó Araceli.

La señorita Silva y otra joven que no quiso decir su identidad, han ido por la Central de Policía y han radicado la denuncia en la División de Seguridad Personal contra efectivos de Comisaría 5ta y los del Comando Radioeléctrico. También expresaron que fueron a la Subsecretaría de Control y Gestión y explicaron todo lo que pasó. “Tenemos videos e imágenes de las heridas y lo hemos presentado en la Policía para que sepan lo que pasó”, expresaron.

La joven que no quiso hacer público su nombre dijo que vivía al frente del salón y que los policías fueron contra ella: “Entraron a mi casa y me pegaron en la cabeza, en el brazo y las piernas, me han dejado moretones. La gente que no tenía nada que ver la ligó. El que grababa lo metían adentró”, finalizó.