Un sanjuanino le quitó el auto a su ex, se fue a Mendoza y se lo quitaron por conducir ebrio

Durante el fin de semana último, un hombre sanjuanino viajó hacia la localidad de San Rafael, en Mendoza, para vacacionar algunos días. Fue en un auto pero que no era el suyo. Según trascendió, el sujeto le había quitado el vehículo a su ex esposa y en ese había viajado.

Llegado a la ciudad mendocina, el hombre, del que aún no se sabe su identidad, conducía por el centro sanrafaelino cuando fue interceptado por un control de Tránsito. Le hicieron el test de alcoholemia y arrojó, como resultado, 0,6 miligramos de alcohol en sangre, superando el máximo permitido d 0,5.

Como primera medida, los efectivos policiales le radiaron el auto y comprobaron que estaba a nombre de su ex esposa. La jueza a cargo de la causa, Natalia Navarro, no le permitió recupera el vehículo por lo que debió regresar a San Juan en colectivo, según informaron las fuentes. Luego de comprobarse que al auto se lo quitó a su ex pareja, la magistrada le devolvió el rodado a la propietaria.