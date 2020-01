Su ex pareja la desmayó a golpes y ahora su ex suegro la presiona para desistir de la denuncia

Como si no fuese bastante con la feroz paliza que sufrió y con que Gabriel Alejandro Tovares –el agresor- continúe prófugo, ahora recibe presiones de su ex suegro para que lo “perdone” y no prosiga con la causa penal. La joven mamá de Santa Lucía que se hizo conocida por las aterradoras imágenes en las que aparece en el piso con su cuerpo ensangrentado, denunció que recibe mensajes del padre de su ex pareja. Este hombre, llamado Víctor Tovares, le escribió entre otras cosas, “vos sabes que puede o no ser muy malo, pero a sus hijos los AMA...” o “vos necesitas que te ayuden con las cosas de la casa y los niños y si él (por al victimario) no está se va a hacer muy difícil”, intentando persuadirla, a la vez que deja entrever que sabe dónde está oculto mientras la Policía lo sigue buscando.

Tremenda. Así quedó la chica tras la feroz golpiza.

La chica, de 26 años y madre de dos niños, lo siente como una amenaza y por eso decidió hacer público los mensajes y el audio que le envió el padre del ahora prófugo Gabriel Alejandro Tovares. La justicia lo busca por el delito de lesiones agravado por violencia de gènero, según fuentes policiales. Este joven, de 24 años, fue el que atacó salvajemente a la joven el 10 de este mes en la vivienda que alquilaban en Villa Urquiza, Santa Lucía. Según la denuncia, llegó borracho y la increpó, pero como ella le pidió que se fuera, este empezó a pegarle. “Me daba piñas en la cara y en la cabeza. Cuando caí en el piso me pateó. Ahí agarró el güiro (un instrumento musical de caña) y me pegó tanto con eso que lo partió. También me pegó con un palo de escoba. Yo gritaba. Pensé que me iba a matar. Y me lo decía. Decía que me iba a entregar en un cajón”, relató, en una entrevista exclusiva con TIEMPO DE SAN JUAN.

Gabriel Alejandro Tovares había sido excluido del hogar en 2016. Igual volvió. En junio de 2017, ella lo denunció por otra de sus palizas. Y el 10 de febrero de 2019 nuevamente lo denunció por otra golpiza. La jueza del Segundo Juzgado Correccional ordenó su detención y fue apresado el 14 de febrero. Lo enviaron al penal de Chimbas, pero salió a fines de marzo.Por esa causa, en diciembre último pidieron la elevación a juicio. Como en otros casos, el victimario volvió a la casa. Ahí estuvo desde junio pasado hasta que días atrás volvió a agredir a la chica.

Gabriel Alejandro Tovares actualmente se encuentra prófugo y aparentemente es protegido y ocultado por su familia. La chica contó que los padres del agresor en ningún momento preguntaron por su estado de salud o si les faltaba algo a sus nietos, pero sí están preocupados por la suerte de su hijo, el golpeador. En un audio, el padre del joven le pide que le prepare ropa para llevarle, también un celular y la Tablet que tenía en su casa. A través de mensajes de textos le explica que está “destruido”, que teme por lo que vaya a suceder con Gabriel en el penal si es detenido y la presiona argumentado que si él está preso no va a tener cómo mantenerse. La chica lo toma como amenaza, además porque le hace saber que se ven con su victimario mientras que la Policía dice no tener rastros de él.