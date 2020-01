De no creer: le hicieron “el cuento del premio” a un docente de Zonda y le sacaron $50 mil

Nadie está exento de las estafas telefónicas, pero no a cualquiera le sacan 50 mil pesos. Pero pasó y la víctima fue un profesor de Zonda al que le llamaron para decirle que había ganado dos fabulosos regalos de una conocida cadena de electrodomésticos y cayó inocentemente en una de las tantas trampas de los “cuentos del tío”. Lo envolvieron de tal forma que lo convencieron que tenía que pagar esa suma para obtener los premios. ¿Y qué hizo? Sacó un préstamo y ahí mismo realizó la trasferencia del dinero al desconocido, del cual nunca supo más nada.

La insólita historia tuvo como único damnificado a un joven docente de Zonda de apellido Carbajal, que quedó con una deuda en el banco por ese préstamo de 50.000 pesos -hay que agregar los intereses- por la estafa que sufrió esta última semana por parte de ese sujeto que no se sabe si era sanjuanino o de otra provincia, explicaron fuentes del caso. Es que supuestamente le llamó de un número no identificado.

El llamado lo recibió el miércoles pasado. Como suele suceder, del otro lado le habló un sujeto muy amable que le dijo que se pusiera contento que le traía buenas noticias. El desconocido aseguró que se comunicaba de una reconocida firma comercial a nivel nacional y que acababa de hacerse acreedor de los fabulosos premios de un televisor de 50 pulgadas y de 50.000 pesos, señalaron allegados al joven y fuentes policiales.

El delincuente lo envolvió con sus palabras y no dejó pensar al muchacho, que terminó cayendo en el engaño y se dejó llevar. Y en un momento dado, esa otra persona le habló de la letra chica: le explicó que, como condición para obtener esos premios, tenía que girar 50 mil pesos a una cuenta de la empresa. Entre eso también le dijo que la oportunidad era única y no tenía mucho tiempo.

El docente le hizo caso, pero también le aclaró que no tenía dinero. No trascendió si fue por iniciativa propia o el estafador lo convenció, lo cierto fue que el profesor decidió ir al cajero ubicado en el edificio municipal de Zonda y, a través de la opción de préstamo, consiguió que le otorgaran 50 mil pesos a su cuenta, según explicó una fuente del caso. A todo eso el desconocido seguía conectado a su celular dándole indicaciones. No dejó de hablarle hasta que le pasó el CBU o el número de una cuenta bancaria y le ordenó que hiciera la transferencia del dinero, según la versión policial. El damnificado le hizo caso y giró toda la plata.

Consumada la maniobra, el desconocido le dijo al docente que pronto iba a recibir sus premios. Este después se contactó con la sucursal de la firma comercial aquí en San Juan y un empleado le informó que no había ningún sorteo de ese tipo, que había sufrido una estafa. El caso ya fue denunciado en la Policía y es investigado por el juez Alberto Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción.