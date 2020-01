Acusó a su ex de retenerle su hijo: lo fue a buscar con la Policía y se lo devolvió

Finalmente, la mamá que reclamó tanto por la devolución de su hijo cumplió su deseo. Es que durante el mediodía de este miércoles, fue hasta la vivienda de su expareja y le entregó el pequeño de 5 años. Se trata de Mariana Aballay, quien no tenía noticias de su hijo desde el sábado pasado cuando se lo para que estuviera el fin de semana con su padre.

La mamá debió ir acompañada de policías hacia el hogar de su ex pareja, el conocido arquero sanjuanino, Joel Ignacio Díaz. Según contó la mujer a este medio, el hombre ni siquiera les abrió la puerta en un principio. Estuvieron conversando, hasta que lo convencieron de que lo devolvió. "Al principio me pedía que le devolviera unas llaves, que si no se las devolvía, él no me daba el niño. Yo le decía que si yo le había robado unas llaves que me denunciara. Después, lo convencieron para que me lo devolviera", expresó Mariana.

La mujer damnificada contó que en la noche del martes pasado lo fueron a buscar con la Policía pero que no logró su cometido. "Los policías se pusieron a hablar con el padre delante de mi hijo. Les hablaba re mal de mi y escuchaba el nene. Le preguntaron a mi hijo si se quería quedar y dijo que sí. Y claro si decía pestes de mí, delante de él por supuesto que iba a decidir eso. Además, un nene de 5 años no está apto para decidir con quién quedarse. En el Segundo Juzgado Correccional, de Ana Carolina Parra, me dijeron que el niño si estaba capacitado para decidir, a su edad", señaló Aballay.

Tal como sostuvo la mujer, estuvieron conversando con el padre alrededor de una hora hasta que salió y entregó el pequeño. Después de que se lo devolviera, Mariana se dirigió hacia la Comisaría Para La Mujer donde pidió una restricción de acercamiento con su hijo. Ahora, el arquero no lo podrá ver a menos que un juez dicte lo contrario.

El caso salió a la luz el pasado martes, luego de que la mujer denunciara que su ex pareja le había retenido el hijo, de forma indebida. Se lo entregó para que estuviera el fin de semana con él y acordaron en que la mamá lo buscaba el lunes al mediodía. Llegó el día y se lo devolvió. A partir de ahí, empezó su lucha para tratar de tener nuevamente a su hijo, en su hogar.

