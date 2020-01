Denunció a su ex por retenerle su hijo: "Hace tres días no sé nada de él"

Una mujer, identificada como Mariana Aballay, volvió a denunciar a su ex pareja. Esta vez porque le retuvo su hijo y ahora dice que no sabe nada del nene desde el sábado en la mañana. Quedó en que lo iba a ir a buscar el lunes al mediodía y, cuando fue, no sólo no se lo devolvió sino que golpeó al hermano de Mariana, según dijo.

¿Qué pasó cuando lo fue a buscar? La mujer contó que fue hasta la vivienda del arquero sanjuanino y padre de su hijo, Joel Ignacio Díaz, junto a su hermano ya que ella tiene una perimetral y, por lo tanto, no se puede acercar a su domicilio. El hermano se bajó y le golpeó la puerta. Cuando salió Díaz le dijo que no se lo iba a dar y le cerró la puerta. El muchacho volvió a golpearle la puerta y, según Mariana, le escupió la cara y volvió a cerrársela. El chico insistió por tercera vez y, en esta ocasión, el arquero salió enfurecido. Aparentemente, lo golpeó hasta que lo tiró al suelo. "Mi hermano pudo agarrar una piedra y tirársela, sino lo mataba. Esa piedra le pegó en la frente y empezó a sangrar. Ahí sacó el celular y comenzó a grabar, haciéndose el víctima", afirmó Aballay.

Aballay aseguró que después llegó la Policía y que a Díaz se lo llevaron hasta una comisaría y a ella, hasta la Comisaría Para la Mujer para denunciar el hecho y pedir por la devolución de su hijo. Mariana dijo que antes de ir a buscar a su hijo, de 5 años, le pidió a la Policía que la acompañaran porque el presunto agresor la había amenazado con que no le devolvería el nene. Sin embargo, expresó que desde la Fuerza le dijeron que no podían acompañarla porque tenía que hacer una denuncia previamente y esperar a la decisión judicial.

Pese a ese hecho, la mujer aún no tiene noticias de su hijo, dice que el sábado lo vio por última vez y ya no sabe qué es de su vida. "Ya me presenté hasta con el juez, el que me dijo que hoy -por el martes- a las 20 iba a tener alguna solución sobre la búsqueda policial de mi hijo. Ya pasó esa hora y todavía no sé nada", se refirió Aballay sobre la jueza del Segundo Juzgado Correccional.

Más allá de esos intentos frustrados para que le diera su hijo, la mujer afirma que siempre vivió situaciones de violencia cuando estuvieron en pareja. Y se acrecentaron cuando se separaron hace unos tres años. "No puedo vivir en paz, no puedo ni siquiera estar sentada en la puerta de mi casa porque pasa todo el tiempo por mi casa para ver qué estoy haciendo. Encima se mueve con total impunidad porque tiene una restricción de acercamiento y casi todas las noches va por mi casa para ver si llego o lo que sea", sostuvo. Por último, Mariana relató que ya había denunciado a su ex pareja por amenazas de muerte y lesiones. "En la Justicia me dijeron que hasta lo iban a allanar y no hicieron nada, sólo lo citaron pero no pasó nada", sentenció.