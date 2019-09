Pesadilla sin fin, le robaron cuatro veces en su casa y dos en su consultorio

La doctora Rosana Álvarez, oriunda del departamento Sarmiento, está marcada por los robos, en este último tiempo le han robado en seis ocasiones; la última vez este pasado fin de semana en su consultorio ubicado en Media Agua, al cual en dos semanas fue saqueado en dos ocasiones. Mientras que los otros cuatro robos fue en su casa particular.

“Casi ha pasado una semana y estoy sin respuesta, estoy re mal” comentó con Tiempo de San Juan la doctora Álvarez, que este último fin de semana en su lugar de trabajo le llevaron: una computadora que tenía toda la información de sus pacientes, una impresora, en router, y hasta el transformador de internet. “Apenas entré, vi que me robaron, cerré los ojos, agaché la cabeza, me di la media vuelta y me fui a hacer la denuncia”. En este lugar tuvo dos robos, el pasado fue hace 15 días, cuando se llevaron alrededor de 7000 pesos, la recaudación del día, “Seguro son los mismos ladrones y venían a buscar nuevamente la plata”, comenta indignada.

Computadora que le robaron

Mientras daba a conocer su robo contó, “En mi casa me han robado en cuatro ocasiones”, al cual dice que le robaron gran cantidad de elementos de valor y que algunos fueron encontrados pero la mayoría no.

Finalizando Rosana, dijo: “La tranquilidad que teníamos ya no la tenemos. Sarmiento ahora es tierra de nadie”.

OTRO ACTO ILÍCITO

No es la única, según colegas de Radio Guía de Sarmiento, otro profesional del departamento, el odontólogo Ariel Romero también ha sido víctima de estos delincuentes y también le han robado en dos ocasiones, y una cuando había fallecido un familiar cercano de él. “Había estado en el velatorio y cuando llegué a mi casa me habían robado lo poco que tenía” dijo en comunicación con este medio.