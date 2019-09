Denunció que su cuñada le incendió su casa en Chimbas: perdió todo

Una mamá, llamada Romina Celeste Oviedo (29), y sus cuatro hijos -de 4, 6, 8 y 10 años- perdieron todo luego de que un voraz incendio les consumiera todas sus pertenencias de su casa, ubicada sobre el Callejón Comunal, a metros Ruta 40, en el interior de la Villa María, en Chimbas. "Nosotros estábamos en la casa de mi hermana -a dos casas de su hogar- viendo televisión con mis hijos, cuando voy a mi casa a buscar unas tasas para hacerles un té a los chicos, vi que se estaba prendiendo fuego el techo de mi casa", relataba la joven mujer.

De inmediato llegó una dotación de bomberos de Chimbas pero nada pudieron hacer. Terminaron con las llamas pero ya habían consumido todos los efectos que tenían en su interior. Lamentablemente, no les quedó ni la cama por lo que prácticamente quedaron en la calle. Afortunadamente, su hermana, Analía Oviedo, las alojó en su vivienda hasta tanto reciban las ayudas municipales correspondientes.

Sobre las causas del hecho, la mujer damnificada no dudó en afirmar que fue su propia cuñada, Johana Riveros, la que le quemó la vivienda. Esta mujer, junto a su marido, Matías Olmedo -hermano de la víctima- viven justo al lado de la casa incinerada. Según contó Romina, todo fue por "bronca" ya que la damnificada denunció a su hermano Matías por una fuerte golpiza que le propinó.

"Yo lo denuncié porque siempre me pegaba. Entonces le dijo a su mujer -Johana- que me incendiara mi casa y todo pasó ayer -por el miércoles-", contó Romina. Según su hermana Analía, con la que actualmente está conviviendo, hace unos días su hermano Matías con su mujer están viviendo en la casa de su madre, en el barrio General Acha, en Chimbas. "Están viviendo en mi mamá hace unos días y mi mamá no les dice porque tiene miedo que le peguen. Mi hermano es muy golpeador. Toma unos tragos demás y se pone muy violento", dijo Analía.

Sobre el hecho, Analía confirmó que todos los días, Riveros va a buscar a sus hijos a la escuela y para volver se toma un colectivo que los deja en la vivienda del barrio General Acha. "Ayer no se tomó el colectivo y se vino para acá. Yo la vi que en un momento vino a su casa y después andaba por el fondo de Romina. Yo me metí a mi casa y después vimos toda la casa incendiándose", contó Analía.

Romina Oviedo está sola con sus cuatro hijos ya que su marido se mató hace más de un año, en las afueras de su vivienda. Es un domicilio sumamente precario y de adobe. La tierra es el piso. No existen mosaicos. El hecho ocurrió sobre las 18 del pasado miércoles. Además de bomberos, intervino personal policial de la Comisaría 17ª. Aún no radicó la denuncia ya que desde la dependencia "me dijeron que esperara el informe de bomberos para hacerla", sentenció la damnificada, quien está a la espera de la ayuda de la municipalidad.