Inicio de semana trágico: 5 incendios y 2 muertos en 3 días

El comienzo de semana fue trágico para varias personas que se vieron afectadas por distintos focos de incendios, con la gravedad de que hubo 2 víctimas fatales en uno de ellos. Si tomamos los hechos que sucedieron solo del pasado domingo al pasado martes, contabilizamos 5 incendios considerables donde intervino la policía y los destacamentos de bomberos.

El primero sucedió el pasado domingo 15 en Valle Fértil en las sierras de la localidad de Yoca y se extendió a la zona de Baldes de Rosario. En este caso las magnitudes de las llamas fueron considerables y fue sumamente necesaria la intervención de la Seccional 12 y la división Ambiente de Valle Fértil. En estas imágenes podes observar cómo fue el foco de incendio.

Ese domingo también hubo otro incendio en Concepción que consumió casi por completo una vivienda que dejó a un joven de 25 años ante un difícil escenario: perdió sus elementos de trabajo, se quedó casi en la calle y no encuentra a su gato, a quien considera su familia. Todo este drama, por un único motivo: su tío acumulador de basura y baratijas.

En la noche ese mismo domingo hubo otro incendio que dejó a la empresa de transporte Puerta de Cuyo, ubicada en Comandante Cabot entre Mendoza y España, con pérdidas enormes. Es que el siniestro comenzó en un depósito y, avivado por el fuerte viento Sur, terminó destruyendo la mayor parte de lo que se encontraba guardado en el lugar. Además en el lugar había bines de urea que es un fertilizante que al quemarse desprende peligrosos gases tóxicos. Este incendio se prolongo por la madrugada del domingo hasta el día lunes.

Ese día también se produjo el peor de los eventos. Ya que en Pocito murieron calcinados dos personas en una vivienda ubicada por calle David Chávez, metros antes de Calle 11. Se trata de una abuela con su nieto de 2 años de nombres Daniela Castro (45) y su nieto llamado Dylan.

En tanto que el pasado martes se completaron los 3 días de una semana trágica de incendios con un hecho desafortunado en el barrio 19 de Abril, de Chimbas. En este caso el incendio se produjo en un cañaveral y por suerte hubo sólo pérdidas materiales en la vivienda en la que comenzó el fuego.

¿Cómo sigue la investigación?

Según afirmaron desde la superioridad de bomberos la investigación sigue su curso pero todavía no hay novedades concretas en varios casos. El jefe del destacamento de Rawson, Carlos Heredia afirmó a Tiempo de San Juan que “el hecho más trágico fue el que se produjo en la vivienda de Pocito, en este caso las pericias continúan porque en la casa no hubo cortocircuito y estamos avanzando en la investigación pero no descartamos nada”.

Por otra parte el funcionario remarcó que “en esta época estamos muy complicados con la gran cantidad de focos de incendios, porque las condiciones climáticas son complicadas en esta época, sobretodo en la zona del Medanito, Pocito y el Médano de Oro”.