Dudas por la vuelta de Jenifer: regresaba este jueves pero ... ¿lo hará?

Incertidumbre total es lo que se vive este jueves por la vuelta de Jenifer Villarroel (19) a San Juan. Según una amiga de la muchacha, Jenifer tenía vuelo de salida de México el miércoles a las 20 (horario local), y llegaba a la provincia sobre las 10 de este jueves. Sin embargo, desde su familia no trascendieron noticias sobre su posible vuelta.

La joven se fue del país hace más de un mes y su madre radicó al denuncia el pasado 25 de julio en la Comisaría 34ª, de La Bebida, de donde es oriunda. Creyeron que se trataba de un caso de trata de personas pero luego la propia Jenifer se contactó con sus padres y les contó que había viajado a México para encontrarse con un hombre, identificado como Tomás Lazcano, al que conoció vía Facebook.

De hecho, la muchacha dijo que regresaría en agosto y este jueves era el día sindicado para su vuelta. Sin embargo, no hay novedades de ello y, es más, hay versiones que indican que quisiera quedarse por un tiempo más y estaría entre las opciones contraer matrimonio con el mexicano que la hospeda en su casa con su familia, en el estado de Hidalgo, en México.

Desde la Secretaría de Relaciones Instituciones del Ministerio de Gobierno de San Juan, a cargo de Elena Peletier, informaron que la familia Villarroel no se comunicaron con ellos para solicitar ayuda para la vuelta de Jenifer. "No recibimos ningún llamado de la familia y no podemos actuar de oficio. De todas maneras, si nos llegan a necesitar, por supuesto que los ayudaríamos", sostuvo Peletier. Posiblemente, no piden auxilio para no entorpecer la causa que está siendo investigada por el Segundo Juzgado Federal, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo.