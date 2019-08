Transitaba a alta velocidad en pleno centro y terminó chocando

En la mañana de este jueves se produjo un fuerte choque entre Fiat 128 modelo Europa y una tráffic Renault que estaba estacionada. Según comentaron los testigos de la zona, el joven que conducía el 147 venía a "altísima velocidad corriendo picadas" y, en un descuido, terminó chocando contra el rodado de mayor porte que estaba estacionada sobre calle Tucumán, en Trinidad.

El conductor del 147 es de apellido Moyano y el de la tráffic es Adrián Paez. Este último afirmó que "me salvé de milagro, porque recién me bajaba de la camioneta, sino me terminaba chocando a mi".

El siniestro fue sobre las 10.30 en calle Tucumán pasando Belgrano.