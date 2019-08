Volvieron a denunciar a un radiólogo sanjuanino por acoso, ahora en Jáchal

Desde la Colectiva Aquellare, de Jáchal, denunciaron a Gonzalo Costela, radiólogo, por abuso sexual contra mujeres del departamento que requirieron de sus servicios profesionales.

Costela había sido denunciado en 2017 en el hospital Rawson, y un par de meses después, trasladado al norte sanjuanino.

Costela trabaja en el hospital de Jáchal, donde se habrían producido los sucesos denunciados.

Mirá el mensaje que publicó Aquellare en sus redes:

Desde la colectiva Aquelarre, queremos denunciar una terrible situación que está viviendo Jáchal por la presencia de un acosador y abusador sexual que está trabajando en el hospital San Roque de Jáchal.

Su nombre es Gonzalo Costela, presta servicio las 24hs del día sábado en radiología. Fue denunciado en el 2017 por abuso sexual en el hospital Guillermo Rawson de la ciudad de San Juan y, un tiempo después, lo trasladaron al hospital de nuestro departamento. Una de las denuncias fue publicada en varios medios de la provincia, por lo que su caso es conocido en todo San Juan.

Lamentablemente, como era de esperarse, hechos similares se dieron con jachalleras que fueron a atenderse con este acosador, la mayoría menores de edad. Costela utiliza la vulnerabilidad de una paciente y su rol como profesional de la salud para propasarse y ACOSAR SEXUALMENTE a las mujeres que atiende.

Como colectiva y siguiendo nuestro emblema de lucha, no podemos permitir que se vuelva a repetir otro episodio con este abusador y vamos a hacer todo lo posible para que NO TRABAJE MÁS DENTRO DE LA SALUD PÚBLICA.

También, agradecemos la amabilidad y responsabilidad que tuvo el director del hospital, el Dr. David González al recibirnos ayer en la mañana. Confiamos que el trabajo mutuo entre la colectiva y la institución nos dará una inmediata solución. Esperamos el mismo compromiso desde el Ministerio de Salud de San Juan y ASPROSA quien lo tiene (o tuvo) como miembro de la conducción.

No nos vamos a quedar calladas, la sociedad patriarcal, tradicional y conservadora que tiene Jáchal no nos va a humillar, ni lastimar más. Por eso te decimos a vos, que te enteraste o viviste en carne propia lo que el radiólogo hace, te comuniques con nosotras. No estás sola, no estamos más solas.

AQUELARRE- Jáchal-