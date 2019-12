Tragedia en Chimbas: cómo sigue el acompañante del motociclista que chocó y murió

Después de que un motociclista perdiera la vida tras chocar con un vehículo utilitario en Chimbas, el último jueves por la mañana en inmediaciones de Maradona y Proyectada del Barrio Jardín del Sol, el acompañante del fallecido que sobrevivió a la terrible colisión permanece grave internado en Terapia Intensiva en el Hospital Rawson y su estado de salud es reservado.

Maximiliano Ruíz, que viajaba en una motocicleta Honda 200cc, conducida por Emiliano Denis Sosa y que impactó contra un Renault Kangoo, se encuentra inconsciente luego de haber sufrido un severo traumatismo de cráneo. Fuentes cercanas al paciente indicaron que su recuperación es lenta pero avanza con signos positivos.

Según informaron fuentes policiales, Ruíz voló por el aire luego de que el rodado impactara de lleno con el vehículo de mayor porte, pasó por encima del mismo y cayó a un par de metros de distancia. Si bien no se ha podido confirmar el dato, estiman que no llevaba un casco puesto, o bien, no lo tenía sujeto y se salió tras el golpe, a juzgar por la cantidad de heridas que presenta en el rostro. Es que el joven sufrió fractura de maxilar y tabique nasal; además de fractura de fémur.

Tanto la víctima fatal como el accidentado que lucha por su vida mantenían una relación de amistad y se habían conocido durante su estadía en el Servicio Penitenciario. Según informaron, Ruiz hacía tres meses apenas que había salido del Penal tras cumplir condena.