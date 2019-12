Tras la nueva condena, habló la mamá de Talía: “estoy conforme, no contenta”

“Me quedo con los 16 años, eso no me devuelve a mi hija pero le agradezco al fiscal por los 16. Por lo menos se hizo un poco de justicia, mejor la pena de 16 que la de 10, faltó poco para los 20. Me ha dejado conforme, no contenta”, dijo Anabela Recabarren, la mamá de Talía, la joven zondina asesinada en junio de 2016, sobre el aumento de la pena que se le dio al asesino, Ángel Gabriel Morales, en la revisión de la condena que hizo la Corte de Justicia.

“Al principio no me caía nada bien. Por una vida, 16 años no es nada. No me la devuelve nadie, nadie nos devuelve a Talia”, se lamentó Anabela. “¿Pero qué hubiera hecho yo si lo dejaban en libertad? Mejor los 16”, agregó.

Este lunes se conoció que la Sala Segunda de la Corte de Justicia dictó la pena de 16 años para Ángel Gabriel Morales, luego de que el juez Penal de Niñez Jorge Toro lo sentenciara en abril último a 10 años. La pena de Toro había generado indignación en la opinión pública por el caso que conmocionó a San Juan.

El asesino Ángel Morales y su novia cuando fue el asesinato de Talía, Debora Zamora, también bajo sospecha por el crimen.

La Corte oyó el reclamo de Fiscalía (encarnada por la subrogante Gladys Capdevila en reemplazo de Adolfo Díaz), que cuestionaba uno de los argumentos que ofreció Toro para su decisión, en el que señalaba un tratamiento tutelar positivo. La fiscal aseguró que nunca se logró la finalidad del mismo, pues luego de cumplir con la internación fue detenido por amenazas. Por la naturaleza violenta del hecho, pidió 25 años, aunque este monto no fue considerado por la Casación.

“Si yo fuera jueza hubiera puesto la pena de muerte. Debería existir la pena de muerte en Argentina, para todos los que matan, porque te quitan la vida, no un brazo o una pierna, te quitan la vida”, dijo la dolida mamá. “Pero está bien 16 años, se va a pasar la juventud encerrado”, consideró.

Nuevo barrio

La familia de Talía Recabarren, tras sufrir por años vivir en el mismo pueblo y a pocos kilómetros de los parientes del asesino de su hija, ahora vive en un barrio de La Bebida y allí parece haber encontrado paz.

“Me siento mas tranquila acá, los vecinos saben de mi historia yo trato de no tener mucha relación pero son muy buenos vecinos todos”, contó Anabela.

“Yo lloro, lloro y lloro. Me la voy a bancar, por lo menos tengo el pecho bien abierto para que no haya más muertes como la de Talía”, cerró.