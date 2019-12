Terrible: denunció que su ex la golpeó y que se llevó a sus hijas

Un hombre de 33 años identificado como Emanuel Paez Reta fue denunciado por su ex pareja Jimena Oliver por golpearla y por llevarse a sus hijas. El hecho habría ocurrido el pasado sábado en la madrugada en una vivienda de la Villa Morrone, Chimbas, cuando el sujeto habría ingresado de manera violenta al lugar, tomado del cuello y golpeado a la mujer. Además, indicaron que se llevó a las dos hijas de 4 y 6 años.

Este es el sujeto que está denunciado por haber golpeado a su ex pareja y de haber secuestrado a sus hijas.

Jimena, que radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, quedó con raspaduras y golpes en su cuerpo, cosa que un médico legista habría constatado. Por otro lado, el sujeto acusado de haber secuestrado a las dos nenas se encuentra prófugo y según indicaron, ya tendría antecedentes de violencia de género contra su esposa, con quien el día anterior se habrían separado.

Las heridas que habría sufrido la mujer a causa de la golpiza de su ex pareja.

Según indicaron, las niñas habrían sido llevadas a la casa de la familia de Paez, pero no lograron encontrarlas aún por lo que se creería que podrían haber sido secuestradas. Hasta el momento, el informe no ha llegado al juzgado y la joven madre se encuentra desesperada por no saber dónde ni cómo están sus hijas.

En las redes sociales escracharon al acusado de violentar a su ex pareja y de secuestrar a sus hijas, quien además la habría amenazado de muerte por WhatsApp.

La publicación de Facebook donde denuncian lo sucedido.