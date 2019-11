Grave denuncia de familiares de reclusos: "Los golpearon por hacer huelga de hambre"

Sobre el mediodía de este viernes, familiares de internos del Servicio Penitenciario se apostaron en las escalinatas de Tribunales para denunciar que los reos tras las rejas fueron agredidos por guardias cuando realizaban una huelga de hambre. Con la intención de reclamar justicia, pidieron que la violencia cese en el pabellón donde se encuentran alojados.

"Ellos están en contra de los cambios que se han hecho porque en un lugar donde habían 30 personas, ahora hay 150. Hay superpoblación y por eso hicieron la huelga pacífica. Pero en el recuento, después de la visita, ayer (jueves) les pegaron", sostuvo Érica, la mujer de uno de los presos del Pabellón 5, Sector 4.

Acorde a lo que aseguran las madres y esposas de los sujetos privados de su libertad, el ataque se produjo como una especie de correctivo por la manifestación. "Les mintieron, les dijeron que los trasladaban del Sector 1 al 4 por refacciones y no volvieron más. Metieron a otra gente. Era más tranquilo antes y ahora no. No salen ni a trabajar porque no les quieren dar máquinas", aseguró otra de las parejas.

Por su parte, desde el Juzgado de Ejecución Penal le confirmaron a Tiempo de San Juan que las modificaciones y traslados son ciertos, aunque dijeron no tener conocimiento sobre la protesta de los reclusos y explicaron que si hubo algún tipo de acto violento de parte de penitenciarios, no es jurisdicción de su competencia. Es por eso que recomendaron que los presuntos damnificados radicaran la denuncia pertinente en el juzgado correccional de turno.