Acusa a su ex de no dejarle ver a sus hijos y de maltratarlos: "No sé ni dónde están viviendo"

Un verdadero drama le toca vivir a un conocido fotógrafo sanjuanino, llamado Sebastián Illanes. Según contó a Tiempo de San Juan, desde hace tiempo que no puede ver a sus hijos y "ni siquiera sé dónde están viviendo porque en los juzgados no presentó domicilio", afirmó. En la mañana de este lunes, fue absuelto por una causa de abuso contra la hija menor -de 4 años- que tuvo con su ex pareja, identificada como Karen Cuello, la que lo denunció por ese delito.

Tal como expresó el damnificado, los maltratos comenzaron desde que comenzaron la relación. "Siempre fue de maltratarme. Tenía días buenos y días muy mal malos. Tal es así que cuando nuestro primer hijo -el que actualmente tiene 7 años- tenía un año me dijo que se iba a comprar un yogurt y nunca más volvió. Se fue a la casa de su mamá y me dijo que la extrañaba que por eso se fue. Nosotros estábamos conviviendo en la casa de mis padres".

Siguiendo con el relato, Illanes contó que a partir de ese momento comenzó con las actuaciones legales para tener un régimen de visita con su hijo. "En esas idas y vueltas, salimos una noche y quedó embarazada de nuestra segunda hija, pero nunca volvimos a estar juntos, así que busqué tener el régimen de visita. En ese tiempo, vi cómo maltrataba a mis hijos y a mi", dijo.

Sin embargo, al parecer la mujer buscó alterar ese régimen en todo momento. Fue por ello que hasta lo denunció por abuso sexual contra su hija menor. "No puedo creer que haya hecho eso, no puedo creer por todo lo que tuvo que pasar mi hija para tratar de incriminarme a mi. Finalmente, se supo la verdad, era todo mentira. El juez del Tercer Juzgado de Instrucción -Guillermo Adárvez- me absolvió", relató.

Más allá de los maltratos que vivió por parte de su ex pareja y los que padecieron sus hijos, el profesional de la fotografía le pidió al juez de Familia, que lleva su causa, que le otorgue el respectivo régimen de visita con sus hijos. "Hace meses que ni siquiera los está mandando a la escuela. Cuando alquilaba sola, vivía en condiciones horribles, todo muy sucio en su casa. Ni imaginarme cómo deben estar ahora mis hijos", finalizó.

Mirá la entrevista completa: