Joven sanjuanina denunció que intentaron raptarla con un conocido "cuento del tío"

Una joven sanjuanina, identificada como Jazmín Montero, denunció en su cuenta de Facebook que un sujeto -que se hace llamar Diego Salina- buscó raptarla con un conocido "cuento del tío". El intento afortunadamente fue fallido ya que la muchacha sospechó de la maniobra, fue al lugar con su novio y el hombre, al ver que no iba sola, escapó de donde acordaron juntarse.

Según Jazmín, todo ocurrió el pasado 17 de octubre. "Me habla un señor porque necesitaba una chica para un local de ropa que iba abrir la semana que viene en el centro en frente de la Galería del Sol. Me dijo que el local que tenía, lo tenía en Caucete y que le habían pedido el lugar, que por eso se tenía que cambiar y yo tenía que ayudar con la mudanza de la ropa. Bueno, me empezó a decir que era buena paga, que él me iba a poner en los libros y que le diera mis datos. Me dijo que su nombre era Diego Salina", relató la damnificada.

Esta situación le pareció extraña tanto a Jazmín como a su novio pero, para no perder el trabajo, prefirió seguir contactándose con el hombre. Al día siguiente, el sujeto le llamó, sobre el mediodía, para pedirle que se reuniera en un rato más en la intersección de Avenida Rioja y calle Laprida, en Capital. Le dijo que se fuera sola y que la esperaría en un auto blanco, modelo 98. La joven fue acompañada de su novio, sin decirle eso a Salina.

"Fui al lugar y me dijo que lo espere. Después, me llamó y me preguntó dónde estaba. Le pedí que me dijera en qué auto venía, me dijo que era un auto blanco modelo 98 y yo le pregunté que si era un duna (yo ya había visto el auto estaba en Laprida pasando Av. Rioja, al lado de la Boutique del Jamón). Entonces cuando ve que yo estaba cruzando acompañada de mi novio, me cortó la llamada y arrancó. Después, le volvimos a llamar y ya dio apagado", finalizó su relato.