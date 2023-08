Marcelo, el músico al que la pandemia corrió del subte y lo trajo a las calles de San Juan

Marcelo Rodríguez tiene 47 años y dice que la pandemia lo "arruinó". El bajista nacido en Adrogué, Buenos Aires, no pudo dar más clases de música, ni tocar en el subte y se quedó sin ingresos.

"Yo ya conocía san Juan porque había venido a tocar con amigos acá y siempre me gustó", asegura. Lo que Marcelo no se imaginaba es que esta tierra terminaría dándole un amor y una familia. Es que si bien no pensaba quedarse, ya lleva 1 año y 8 meses viviendo en la provincia, tiene novia sanjuanina y ahora un bebé de cuatro meses.