Teresa, la sanjuanina de 93 años que se devora las pantallas

Teresa Antonia Bunader es una sanjuanina particular. A sus 93 años, responde sus WhatsApp, tiene Facebook y habla hasta por los codos, con una memoria y un conocimiento de la actualidad, envidiables. Pero la destaca algo más: en el último año y medio vio 180 películas cuyos títulos anotó uno por uno, ordenados alfabéticamente, en una libreta y con una letra perfecta, de aquellas que ya cuesta encontrar. La sorpresa de quien ve sus anotaciones aumenta cuando, con sólo señalar cualquiera de esos títulos con un dedo, Teresa comienza a relatar de qué se trata el film. No sabe los nombres de los artistas, pero sí recuerda cada uno de los nombres de los personajes principales y de algunos de los secundarios. Y, claramente, ella no conoce el concepto de “alerta spoiler”, cuenta con pelos y señales los detalles de la trama.

“Fui al cine sólo dos veces en mi vida y me dormí”, confiesa. Es que, hoy ver películas es prácticamente su forma de vida. Sin embargo, no fue así siempre. Empezó a consumirlas después de los 88 años, cuando tuvo que abandonar su pasatiempo anterior: tejer, por dificultades en la vista.

teresa 2.jfif Teresa repasa su lista de películas y ni bien ve el título recuerda la trama.

El fallecimiento de su marido, en 2020, “justo antes de la pandemia”, aclara, la empujó a que, ver televisión se le hiciera costumbre. Pero su problema de audición hizo que la tarea no fuera fácil. “Al principio no entendía nada, porque no escuchaba. Buscamos muchos auriculares, hasta que encontré el aparato que, conectado a un auricular, me ayuda a oír. Lo tengo desde los 90 años”, cuenta. Y no duda en asegurar: “Pongo el televisor en volumen 100 y el aparato para escuchar, también”. Su confesión se hace evidente cuando enciende todos los aparatos, deja el auricular sobre la cama y el sonido que emana de ellos invade la habitación.

teresa 3.jfif La sanjuanina cuenta con orgullo que, a lo largo de su vida hizo cursos de letra inglesa, redondilla y gótica con pluma.

La tele tampoco fue su afición en su época de juventud, porque estaba demasiado ocupada. “Al primer televisor, que era blanco y negro, lo compramos en un negocio que había por calle Mitre, no puedo acordar el nombre ahora. Pero sí recuerdo que venía con una mesa con rueditas que era de color naranja. Mis hijos miraban, yo no podía”, relata. Después enumera todas sus actividades por esas épocas: “Daba clases en dos escuelas, una diurna y otra nocturna; ayudaba a mi marido en la casa de cuadros de la que era dueño; y tenía que encargarme de mis tres hijos. Los sábados, amasaba 10 kilos de harina, para que tuviéramos pan toda la semana. El tiempo no me sobraba”. Y al repasar aquellas épocas asegura que, “la mejor parte de mi vida han sido estos últimos años”.

Ahora, tiene un televisor en el comedor, sin embargo, su lugar favorito para estar frente a la pantalla es su habitación. Ubicó la tele justo frente a la cama, en la que acomoda una gran cantidad de almohadas para estar cómoda.

Al hablar de su género favorito remarca que, sin dudas, son las historias basadas en hechos reales. Sin embargo, además, figuran en su lista de 180 películas vistas, comedias, dramas y su debilidad, las películas navideñas. Pero, ¿cómo surgió la idea de ese listado? Dice que le gusta llevar el registro, a pesar de que a algunos de los films los vio 3 o 4 veces, porque para ella esas historias sirven para “enriquecer su personalidad”. “Cuando conversamos con otras personas aparecen expresiones que nos llaman la atención y es que pertenecen a alguna película que vimos, nos recuerda a ella y hasta podemos conversar sobre la historia. Ese enriquecimiento va mejorando nuestra forma de expresarnos y, también, nuestra personalidad”, asegura la docente jubilada.

Mientras sigue disfrutando de las películas por cable, Teresa estima que la lista crecerá considerablemente en los próximos meses. “Me acaban de instalar Netflix, falta que ahora me expliquen cómo usarlo”, dice con entusiasmo. El mismo entusiasmo con el que encara sus días. “¿Qué son los años?”, se pregunta. Y rápidamente responde: “El tiempo pasa, pasa y ni siquiera te das cuenta. Cuando querés acordar, estás acá. Es sólo la carrera de la vida”.