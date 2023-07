La sanjuanina que dejó la peluquería de su mamá para brillar en las pasarelas de Miami

La joven está instalada en la ciudad playera más populosa de Florida desde hace un poco más de un año. Allí vive con sus padres y dos hermanos menores. "Veníamos hablando esto de emigrar del país, pero no nos animábamos. Pero yo insistí por la situación de Argentina, por cómo estaba todo. No estábamos mal, pero tampoco tan bien", comentó la protagonista.

Yaz actualmente ejerce como manicura en un local propio que instaló en Miami. Su papá labura en una empresa constructora y su mamá, en una peluquería. Como es independiente, tanto en el modelaje como en su emprendimiento, no tiene una rutina definida: "No me gustan tampoco las rutinas. Pero cuando estoy en casa voy al gimnasio, a la piscina y me ocupo de prepararme mucho si tengo algunos desfiles. Como liviano, entreno y tomo sol".

Su afición por las pasarelas nació en San Juan. En la provincia trabajaba con el famoso productor Ernesto Malla, quien fue el primero en abrirle las puertas en el mundillo de la moda. "Fue la única persona que vio potencial en mí. Me abrió muchas puertas e impulsó muchísimo. Es un gran amigo", señaló.

Ya en Miami, quien se convirtió en una especie de "padrino" fue el cubano Carlos Calero, model coach que trabajó con grandes marcas como Prada y Dior: "Es mi mentor, todo lo que soy se lo debo en parte a él. Es una locura lo profesional que es. Es un amigo, pero no tiene filtro a la hora de marcarme algunas cuestiones. Amo trabajar con él".

La joven es la única sanjuanina en las pasarelas de Miami y confesó que, en su entorno laboral, llama mucho la atención su tonada sanjuanina. También contó que por desfile puede ganar hasta 200 dólares, además del dinero extra que puede recibir por colaboraciones con marcas importantes de la ciudad. "Me encanta el modelaje, el caos que hay detrás de escena con los maquilladores, estilistas y modelos. Es un trabajo hermoso que lo hago con muchas ganas y energía. El ambiente es lindo, aunque sí te vas a topar con gente que no tiene humildad. Pero en general, yo estoy metida en lo mío", expresó.

Para ella, estos meses han sido de puro aprendizaje. Pero sueña en grande a futuro: "Mi objetivo es desfilar para las grandes marcas de Estados Unidos, lo voy a lograr como cada cosa que me propuse. Hay que salir a buscarlo, nada viene solito sino con motivación y ganas. Ningún sueño es suficientemente difícil e inalcanzable cuando uno tiene ganas".