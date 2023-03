José Luis Carbajal: la intensidad de vivir con el reloj marcando un "2x4"

José Luis Carbajal trabaja desde que tiene memoria. A sus 82 años dice con gusto que no se define en ninguna actividad más que en la de vivir con libertad . Desde lustrar botas a los 8 años para “hacerse una platita para él”, con la música como pianista consagrado y tanguero de profesión, en el espectáculo como creador del primer grupo de magia y música en show de la provincia “Grupo Magia 2x4" , en su faceta política y de dirigencia en el deporte y la militancia siempre como soporte, es que este jachallero siempre supo entender los “engranajes “ de la vida con una sabiduría muy especial.

Hace más de 50 años que sabe de relojes y trabaja en este rubro que el mismo ve con fecha de vencimiento en San Juan (al menos por su parte), no solo por la complejidad de la manipulación de cada pieza, sino por la sobrepoblación de relojes/personas por sobre la de los relojeros de oficio que entienden del tema.

Lejos de vivir en el pasado, orgulloso asume vivir intensamente, tanto como le es posible. Afiliado en el partido comunista de principio de los años 60´, aquel joven José Luis era el rebelde, el vivaracho, uno de los “tres mosqueteros” quien, junto a dos de sus 8 hermanos, Dante y Washington, según los allegados, no tenían techo.

José Luis es jachallero. Cuenta que fue lustrabotas hasta los once años y ya a los dieciséis ya era pianista de orquesta. Otro de sus hermanos mayores, Alfredo, fue un gran músico sanjuanino y autor del Himno a San Juan, y quien lo impulsó por el camino del arte. José se recibió de profesor de teoría, solfeo y piano y fue primer premio del antiguo conservatorio Albistur de Capital Federal. Había iniciado lo que sería una larga y exitosa carrera como solista de piano, actuando también como integrante de las orquestas Montecarlo y Los Estudiantes. Además, curiosamente hizo un curso de magia y creó el espectáculo de tango llamado "Magia 2 x 4'', actuando en numerosos escenarios provinciales y nacionales.

mariano mores.jpg José Luis Carbajal junto al maestro del tango , Mariano Mores ( FOTO: DIARIO DE CUYO)

Este sanjuanino imparable, formó parte de diferentes instituciones deportivas como dirigente, en diversas disciplinas: boxeo, ciclismo y fútbol. Recordado por su arraigada imparcialidad, fue juez de históricas definiciones deportivas de la provincia. Amado, odiado, juzgado, respetado, pero siempre fiel a la ley del juego, de la vida.

Varias fueron las actividades que abrazó con pasión. El compromiso con el deporte y la cultura siempre lo llevaban a lugares insólitos e inesperados, como aquella vez que fue convocado por el propio comité Olímpico, para asistir a los Juegos Olímpicos de Moscú en julio de 1980. Y qué épocas para nuestro país en la que le tocó poner el pecho. Los militares al mando, amigos y familia presos, allanamientos e incertidumbre, persecuciones sin fundamentos, las dudas sobre el curso de la historia.

Con el temor ineludible de ser “señalado” por su militancia, Carbajal jamás dejó de trabajar por aquello que creía justo y positivo para la comunidad. Tanto fue así, que su aporte a la música, el arte, el deporte, la política y el comercio durante sus años de incasable trabajo dieron como fruto un reconocimiento del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital como “Vecino destacado” en octubre del año 2020, entre otras distinciones de gran peso. Pero la foto con ese diploma en particular, es un gesto que en su local “Kristal” de la galería Laprida conserva y exhibe con orgullo a la vista de todos.

6825866abf6ddc014340326b35addd51_L.jpg El reconocimiento como "Vecino Destacado de Capital" que recibió en 2020

En sus propias palabras “nada de eso hubiera sido posible si el apoyo incondicional de mi señora” y en sus ojos brillosos, el recuerdo de aquella mujer que hizo de su vida, un lugar seguro donde las horas no pasaban.

Este hombre de cabellera blanca y ojos sin fin, es dueño de sus horas. Siempre lo fue. El gran amor de su vida, Olga, se fue con la pandemia, pero quedaron los hijos (dos mujeres y un varón), y con ellos llegaron los nietos y el disfrute de verlos a cada uno luchando y superándose día tras día en lo suyo.

WhatsApp Image 2023-03-13 at 2.36.19 PM.jpeg Las fotos de Olga, su gran amor.

Los relojes que repara y conserva son casi una excusa para mantener su entusiasmo. Reconoce que el trabajo cada vez es mejor (reparaciones y anexos), pero la venta no tanto. Las nuevas tecnologías traen consigo lo digital y descartable, pero en ese taller lleno de detalles de antaño y la calidad de lo "inoxidable", no hay lugar para todo eso.

José Luis Carbajal: la intensidad de vivir con el reloj marcando un "2x4"

Tampoco acepta la invitación a enseñar su oficio a nuevas generaciones ya que el tiempo del que dispone en, según él, “esta última vuelta”, lo aprovecha para compartir con sus amigos un buen café, para tomarse el rato para ir a jugar al billar. Pero claramente, “no puede con su genio” y ya organiza el primer campeonato sanjuanino de billar para los próximos meses. Si, elige muy bien a que ponerle fichas, tiempo, corazón.

Porque como decían aquellas líneas de poesía pura de Homero Espósito y que Roberto Goyeneche bien supo inmortalizar en aquel tango “Chau , no va más” , para este real personaje sanjuanino, fue tan solo la vida. Vivir intensamente, cambiar y seguir.

"Pero nada regresa al ayer, ¡tenés que seguir!…

Tomálo con calma. Esto es dialéctica pura, ¡te volverá a pasar tantas veces en la vida! Yo decía… ¿te acordás? "Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva, en nuevo piano…Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez, y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir… ¡vivir intensamente!, porque ¿sabés qué es vivir?…"

Vivir es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. ¡Chau, no va más!… Dale un tiro al pasado y empezá, si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, ¡fue tan solo la vida, no más!"