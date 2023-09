El sanjuanino que lleva una vida entre olivos y la pasión por tener algo propio

Contar con un emprendimiento propio no es tan sencillo, pero cuando se sostiene con voluntad, esfuerzo y pasión, se pueden sortear todas las adversidades. Ese es el caso de Juan Carlos Sánchez, quien a pesar de distintos obstáculos que le presentó la vida, puede hasta el día de hoy continuar manteniendo viva la pasión que le despierta estar entre olivos.

“Soy licenciado en alimentos. Durante pocos años trabajé con tomates, pero siempre estuve relacionado al aceite de oliva. Busco alternativas, pero todo dentro del aceite de oliva”, señala Juan Carlos, quien suele ser un personaje muy conocido no solo entre los distintos productores que hay en la provincia, sino también en ferias de emprendedores y productores. Sucede que no solo es dueño de la fábrica que elabora Ánforas de Oliva , en Pocito, sino que también se encarga de algunos repartos, contactar clientes, realizar los negocios y hasta participa en las ferias.

image.png

Señala que esto último es más que importante, ya que poder tomar contacto con los consumidores permite que éstos puedan sacarse todas las dudas que tienen en torno al producto. “La gente busca aceite elaborado, pero también busca conversar con el productor, aprender, conocer la procedencia, las características de cada variedad, el tiempo de elaboración, y como productor es importante poder compartir lo que uno conoce”, asegura.

Juan Carlos Sanchez, el sanjuanino que lleva 40 años trabajando con olivos

Si bien el emprendimiento lleva unos 16 años, Juan Carlos cuenta que hace unos 40 años trabajando con olivos, lo que sin duda le ha brindado la experiencia y conocimientos necesarios para poder sortear todas las vicisitudes que se fueron presentando con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, trabajó con muchas personas que le enseñaron lo que hoy pone en práctica en sus productos, enseñanzas que comparte con sus hijos, quienes lo acompañan en el negocio familiar.

“En el aceite de oliva he encontrado el placer. Encontré un lugar donde hago lo que me gusta y siento que envejezco más lento también, porque hago lo que me gusta”, finalizó.