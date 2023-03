Premios The Best FIFA: una importante marca mostró el detrás de escena del diseño exclusivo de Antonela Roccuzzo

PA{o una semana pero la foto de la "Green Carpet" de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi para los Premios The Best FIFA 2022 (The Best FIFA Football Awards 2022 en inglés) sigue dando que hablar. Roccuzzo eligió para la gala un vestido total black, con cabello recogido y colgantes plateados. El accesorio que más destacó fue el de un bolso de mano con forma de rosa.