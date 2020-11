Origen, amor y sustentabilidad: la diseñadora sanjuanina que rompe esquemas en la moda internacional

María Flavia Pallucchini nació en San Juan, tiene 32 años y es diseñadora. Su mejor rol en la vida, según sus palabras, es ser mamá de Cristiano de 9 y Román 4 años. En la actualidad viven en Lisboa, Portugal, lo cual no estaba en sus planes, pero el amor fue más fuerte. Su compañero quien es jugador y campeón mundial de Hokey sobre patines, Carlitos Nicolia, se encontraba jugando en Portugal y sin pensarlo, juntos, encontraron su lugar en el mundo para crecer y emprender el viaje de sus vidas.



Ella es diseñadora, su marca personal es "marie" y sus sueños siempre fueron más allá:



"Crecí en una familia rodeada de mucho amor, mis papás Julio y Lili me enseñaron de muy pequeña a mirar más allá, y creo que poder ver al otro es de las cosas más bonitas que tenemos las personas, eso te abre caminos a lo largo de la vida tanto en lo humano como en lo laboral, ya que entender las necesidades de las personas te lleva a ser creativo en todos los sentidos"

Flavia se define como una persona "viajera" y siempre inquieta por conocer nuevas culturas y sus tradiciones desde pequeña, ya que siempre le gustó la idea de un mundo sin fronteras.

En una entrevista exclusiva para Tiempo de San Juan, Flavia habla a corazón abierto a pesar de las responsabilidades, distancias y diferencias horarias, de cómo es su mundo creativo, su inspiración y cómo lleva adelante su concepto en el mundo de la moda que rompe con todos los esquemas:



Tiempo: ¿Cómo nació la idea de "marie"?

Flavia : "Marie fue un despertar post parto. Pasaba mucho tiempo en casa y me di cuenta que muchas mujeres nos vestíamos para el afuera y en casa buscábamos la comodidad absoluta. Entonces porqué no juntar esos conceptos de buen diseño y comodidad y traer lo bonito a casa y lo confortable al día a día. Y así empezó este camino tan lindo pero con un ritmo de aprendizaje del día a día.Me gusta mucho trabajar y estar al servicio de las mujeres".

Tiempo: "Qué me pondría si nadie me viera".¿Definís tus diseños como looks "Comfy" o revolucionarios?

Flavia: "Creo que comfy y revolucionarios pueden ir de la mano perfectamente. “Que usaría si nadie me vé” …tiene que ver con preguntarse para quién hacemos lo que hacemos,¿ nos sentimos reales? ,¿podemos expresarnos libremente? .La moda (aunque muchos la trabajan desde la frivolidad) es un reflejo de lo que acontece socialmente y en cada individuo. Lo que lleva y consume una persona habla de ella en muchos sentidos. Entonces ¿porqué no ser eso que somos cuando nadie nos ve? La comodidad, lo confortable sin dudas fue una revolución en las mujeres"

Tiempo: Slow Fashion: ¿Va o no va? ¿Cuál es tu opinión como diseñadora?:

Flavia: "Trabajamos la sustentabilidad en cada paso que damos, muchos creen que solo los tejidos hacen que una marca sea ecológica, para mi es lo mismo que en la vida de una persona, un día a día de decisiones donde siempre hay un camino más respetuoso por el cuidado de nuestro planeta. Y siempre algo más por hacer.

La durabilidad en una pieza es uno de los mayores aportes que se pueden trabajar, si uno mantiene su ropa en buen estado no hay necesidad de ir a por más. Igual que la atemporalidad, permite tener una pieza el año entero en el ropero, darle el uso y la versatilidad que merece.Trabajamos “capítulos” y no colecciones para poder dar continuidad y entrelazar esas piezas entre sí a través del tiempo. Evitando así las sobreproducciones y fomentando una vida más extensa a cada pieza"

T: Estereotipos de belleza, ¿cuál es tu visión sobre los mismos?:

F: "No voy a meterme con estereotipos porque ya de por si mirar al otro para juzgar algo bueno o malo no es de mi interés. Siempre hablo de la mujer “libre, real y bonita” y eso tiene que ver con lo que cada una siente de sí misma, no con un ojo externo. Si puedo decirte que apuesto a una vida saludable y eso vincula el cuerpo, mente y espíritu. Que cada una sea lo que quiere ser, siempre y cuando esté conforme con ese resultado.

T: Cuando hablás del valor real de las prendas ¿De qué se trata?:

F: "El valor real está dado por muchos factores, sobre todo trabajar con fábricas locales que tengan condiciones dignas de trabajo, es un punto importantísimo y no muchas personas son conscientes de las condiciones en que se fabricó lo que llevan puesto. La gente tiende a comparar precios midiendo con la misma vara y es imposible. Los costos del trabajo digno, de materiales de calidad y cantidades responsables llevan a un valor “real” y eso nos deriva en otro punto importante: las rebajas. Salir al mercado con un precio súper remarcado para luego bajarlo un 50%,70%. ¿No es más sincero desde un inicio dar un valor real y sostenerlo en el tiempo?.No quita que uno no puede hacer pequeños descuentos para quien usa nuestra marca como un modo de gratitud. Pero si algo tiene un margen tan grande para descontar significa que su valor inicial nunca fue REAL".

T: Tu conexión con San Juan, el amor, la familia,...¿extrañas tus orígenes?

F: "Me siento muy privilegiada de la familia y los amigos que tengo, pasan los años a la distancia y las relaciones se ponen más fuertes. Es inevitable extrañar mi gente, es difícil lograr “estar” a tantos kilómetros pero uno aprende a relacionarse desde un lugar muy especial y cuando nos vemos se vive con mucha intensidad. Y mis amistades se merecen una nota aparte, son las hermanas que elegí a lo largo de la vida".

T: En cuanto al capítulo II, tu campaña "Origem" ¿fue todo producción Made in San Juan?:

F: "El segundo capítulo tiene que ver con la simplicidad de la esencia humana, el punto de partida donde la nostalgia del pasado y la conciencia presente nos transportan a una experiencia única, a través de los tejidos más primitivos como el lino, los colores de la naturaleza entre otras cosas. Volver a mi origen fue una experiencia increíble, viaje en febrero a San Juan a realizar junto a amigos de toda la vida la campaña para este nuevo capítulo.

Nos fuimos a Rodeo, Bella Vista y alrededores a recorrer lugares únicos y así traer los paisajes de mi San Juan para Europa. Siempre elijo trabajar con amigos o gente que conecto de algún modo, por eso fue tan especial. El equipo fue Juan y Nico Montes en vídeo, Ale Carracedo en foto, mi amiga de la infancia Mili Claudeville como modelo, Paula Valent e Irene Goransky asistiendo en cada detalle, yo en la dirección. Al equipo obvio se sumaron algunas amigas más complementando la parte recreativa. Quedó un laburo impresionante, la gente acá me preguntaba muchísimo por las locaciones y esos lugares. Hasta salió en Vanity Fair UK la campaña."

T: Por último y no menos importante, tu look ideal, el favorito de Flavia es:



F: " ¡Qué difícil esto! Amo los hilos y tejidos sobre todo en los tonos que tiene que ver con la tierra. Algo que me limita es que me siento siempre con las piernas cruzadas tipo loto, asique venga lo que venga tiene q adaptarse a eso. Digamos que: ¡comodidad linda ante todo!

