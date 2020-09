Mili Claudeville y una mirada sanjuanina sobre el mundo de la moda: "La curiosidad ante todo"

Cumple día a día el sueño de muchos. Llegar a pisar las tablas de grandes escenarios, ser dueña de un reconocible estilo personal y con ello marcar tendencia. La artista Emilia Claudeville a sus 31 años, radicada en la provincia de Buenos Aires, se muestra con los pies bien sobre la tierra, pero con alas suficientes como para expresar su identidad en el mundo de la moda y el espectáculo, de manera simple y sincera.



La cuarentena alienta a las reflexiones personales y del entorno que nos rodea, sobre todo cuando se trata de aquellos que se expresan con su cuerpo en movimiento, su imagen y su hacer.



La moda y el arte atravesaron a Emilia desde muy pequeña, llevándola así a descubrir el mundo desde su propia mirada , en sus propias palabras "Qué contar, qué recomendar, qué vender y también cómo comunicarlo".

Tiempo de San Juan: ¿Cómo surgió tu amor por la moda?

Emilia: " La curiosidad ante todo. A la moda la viví y la vivo como una forma más de expresión. Como una posibilidad más de crear. Un estilo, una imagen, una composición, un mensaje. Nunca me dio lo mismo qué usaba o cómo me veía. El “modelaje” es uno de mis intereses. Pero sí pienso que mi estilo y mi vínculo con la moda se han ido construyendo al mismo tiempo que mi forma de ver las cosas. Y es a eso a lo que le he ido dando más lugar, a mí propia mirada. El cine, el teatro, la danza, el arte, la moda, todo eso me inspira y me constituye.

Hoy veo a la moda con otros ojos que a mis 16 años, cuando comencé con mi carrera, claro. En este momento de mi carrera, a diferencia del comienzo, puedo elegir más. Qué contar, qué recomendar, qué vender y también cómo comunicarlo. Esta posibilidad cambió muchísimo la manera en la que trabajamos las “modelos”.

Tengo otra idea sobre el uso y consumo de la moda. Ya no sólo se trata de qué usar con qué o de qué tipo de prendas me gustan más. Hoy a mis 31 años, tengo una filosofía al respecto además de un estilo que me caracterice."

T:¿Cómo definirías tu estilo?

E: "Preferiría no etiquetarme. Consumo y celebro las prendas de diseño de autor, lo artesanal, lo atemporal y también me siento atraída por aquello que no tiene género. Tengo también varias prendas vintage, “joyitas” usadas, que fui adquiriendo en mis viajes. Si bien acá (en Argentina) ya se está incorporando comprar prendas usadas, todavía hay algunas resistencias a diferencia de otros lugares como Berlín, Londres o Nueva York, donde comprar vintage es todo lo que está bien."

T: Moda sustentable y reciclaje de prendas entonces, ¿va o no va?

E: "¡Re contra va! Hoy contamos con toda la información para poder decidir qué clase de consumidor elegir ser. Retomando con lo que mencionaba sobre el “Slow Fashion” o moda sustentable, es justamente esto, tener consciencia sobre qué, cuánto y cómo consumimos. El “Fast Fashion” o la producción masiva de ropa, descartable, a la que venimos acostumbrados, apunta a crear prendas de mala calidad para que su vida útil sea corta. Cada mes montones de ropa son desechados. Los tejidos y los materiales que se utilizan en estas prendas son súper contaminantes y tardan, en el mejor de los casos, cientos de años en bio degradarse. Y no solo es que nos impidan la posibilidad de reutilizar las prendas, o darles otro ciclo de vida, si no que las marcas con esta filosofía de producción, producen sus colecciones explotando personas, produciendo en algunos lugares de Asia, por ejemplo, donde la mano de obra es sumamente barata.

T: ¿Qué experiencia dejó la “PRIMAFERIA”, feria que hiciste en San Juan el año pasado vendiendo tu ropa?

E: "Primaferia nació por mi interés creciente en estos temas y el deseo de empezar hacer cosas en San Juan. Compartir y promover una mirada sustentable, diferente al modo, que yo recordaba, que nos vinculábamos con la ropa en San Juan. Me divierte también la idea que mis prendas circulen, que puedan ser valoradas y reutilizadas por otrx. Que tengan nuevas historias.Invité a mis primas a sumarse, a que me ayuden, y fue una muy hermosa experiencia.

T: ¿Cuál es tu opinión sobre los estereotipos de belleza en la industria?

E: "Creo que hoy todo es un poco más amable, por suerte. Las nuevas generaciones la tienen mucho más clara que nosotres en estos asuntos. Siento que de su parte hay más valor y deseo de descubrir la verdad que trae cada unx. Hoy la diversidad, tanto física como sexual, se celebra. Y eso yo lo agradezco mucho. Por supuesto estas conquistas no se consiguen solitas, creo fundamentales las políticas que trabajan directamente sobre estos temas, las que acompañan las cuestiones de género, por ejemplo".

"En cuanto a la industria todavía es complicado, aún son muchas las marcas, en moda y en publicidad, que eligen continuar replicando el modelo hegemónico de belleza a la hora de elegir con quien trabajar. En la televisión y en las ficciones creo que pasa lo mismo, quizás en menor medida. Creo que todavía las actrices tenemos que responder a las exigencias estéticas que ya se encuentran fuertemente arraigadas en todxs".

En Instagram por ejemplo, en ese oceáno de imágenes, todas las imágenes se parecen un poco. Seguimos repitiendo a diario aquello que “funciona”, buscando lo que ya sabemos que suma likes. Pero en las redes, lo curioso es que somos nosotrxs mismxs los que hacemos nuestro propio recorte y edición. Supuestamente contamos con la libertad de elegir cómo mostrarnos, pero siento que no son más que pequeños intentos dentro de un sistema que te exige muchísimo en cuanto a la apariencia, sobre todo siendo mujer.



T: Tu look favorito de cuarentena es…

E: "Extraño vestirme para salir, pero me di cuenta que reforcé la idea que ya tenía sobre vestirme para mí misma. Prendas cómodas siempre, tiendo a lo oversize y a elegir prendas que se adapten a todo mi día, con las que pueda hacer yoga o bailar en el living de casa, y después salir al chino a hacer las compras".

Diseños de BELÉN AMIGO, teñidos a mano.

T: ¿Qué lugar ocupa la danza en tu vida?

E: "¡Un lugar importantísimo! A la danza la amo desde siempre pero mi vínculo con ella fue cambiando. La relación entre nosotras (la danza y yo) comienza desde muy chica. Siempre cuento que con mis hermanas, aprendimos a bailar y a caminar al mismo tiempo. Y eso fue gracias (o culpa?) a mi mamá. Ella, mi mamá y maestra, junto a su hermoso Studio Uno hicieron de la danza mucho más que una actividad extra-escolar. Ella con su pasión logró que la danza sea una forma de vida y una manera muy particular de vincularme con mi cuerpo. Yo hoy le estoy muy agradecida.

Hasta hace algunos años, sentía a la danza como un lugar más de refugio que de expansión. Recurría al salón, a las clases, a los cuerpos, a los materiales, a maestrxs, para estudiar pero sobre todo a estar bien cerquita mío. Era de las pocas cosas que sentía que hacía solo para mí. Hace 4 años que nuestra relación es de absoluta expansión y sorpresa. Comencé a entrenar improvisación en danza y algo en mí internamente explotó…mi cuerpo, mi cabeza, volví a sentir lo infinito de ella".

T: Proyectos post-pandemia: ¿Estás preparando algo nuevo?

E: "Comencé el año con todo, trabajando desde el verano en WATT, dirigida por Leticia Mazur e Inés Rampoldi como bailarina y con varios castings avanzados para filmar ficciones. Nada cerrado, pero intuía que mi actriz iba a estar contenta en el 2020. Pero bueno...Pandemia. Este rubro, el del teatro, la danza, las ficciones y el cine, se vio muy afectado por el COVID. Muchos proyectos se frenaron, desaparecieron en el intento de sostener algo a lo que, todavía hoy, no se sabe bien cuándo y cómo vamos a poder volver. Al menos en el formato que ya conocíamos.¡Igual soy optimista! Creo en el formato virtual, yo estoy tomando varias clases de actuación, de danza, trabajando en textos y escrituras de escenas, estudiando e indagando en cuestiones que tienen que ver más con generar mi propio material.En ésta experiencia de lo virtual, estoy conectando mucho con mi deseo de crear. Así que en este momento de tanta incertidumbre profesional no tengo un proyecto futuro al cual agarrarme, es presente puro. Deseo, presente, trabajo y disfrute"

T: San Juan y su gente: ¿Extrañas, volverías? ¿Qué es lo que más te gusta de esta provincia?

E: Sí a todo. Extraño siempre. Volvería siempre. Hoy mis asuntos me tienen trabajando y entretenida por acá, en Buenos Aires. Mis intereses profesionales, mi pareja, hoy todavía todo está acá. Tengo la fantasía de en algún momento tener mi casita en San Juan y poder ir y venir con más frecuencia, generando un puente de trabajo y familia entre allá y acá.

¿Lo que más me gusta de San Juan? Ufff, difícil. Creo que sus colores, los ocres...No hay lugar más hermoso que San Juan en Otoño.



T: Si pudieras hablar con aquellos sanjuaninos que quieren comenzar su carrera en el mundo de la moda: ¿Qué consejo les darías?

E: "Que arranquen, que hagan, que haciendo se entiende la cosa. Creo que a veces construimos grandes ideas previas sobre aquello que nos gusta. Muchas veces generando aún más distancia de la que tenemos con eso. Creo que nunca vamos a sentir que realmente “estamos listos” , así que mejor ir ocupándonos de hacer aquello que nos da placer y lo que nos interesa mientras lidiamos con todas nuestras inseguridades. "Todxs estamos hechos de las mismas escenas", me dijo una gran maestra. Así que les compartiría eso. Les diría que el miedo no sé si alguna vez se va. El miedo tiene mala prensa y yo creo que mejor es darle la mano y hacer con él. Y también les diría que la curiosidad es una gran aliada. Si hay algo que te interesa, que resuena en vos, que pulsa, es por ahí. Eso que no comprendes bien por qué, pero cuando te ocupás de eso, cuando estás en esa tarea, todo cobra sentido, porque simplemente te hace bien. Así que reforzaría lo que mencioné al comienzo de la entrevista, la curiosidad como guía".

(Las fotos utilizadas en esta nota son gentileza de la propia entrevistada, tomadas durante el aislamiento)