Picoteo en Mendoza por una mina en San Juan: qué pasó

Con más de un año y medio de conflicto público y judicial, la empresa Fecovita que preside Rubén Panella, y su ex socia Iberte, que lidera el español Juan José Retamero; tuvieron un picante cruce mediático en el diario mendocino Los Andes. Entre las declaraciones, saltó el tema de la mina de oro sanjuanina Gualcamayo.

El presidente de Fecovita se refirió a la nueva temporada vitivinícola y a los planes de expansión, y también disparo con su ex socia, a quien le cuestionó su accionar y se refirió a los negocios que tiene Retamero.“Sabemos, por rumores, que han tenido conflictos con una minera. Incluso tuvieron problemas con una pesquera que se comunicó con nosotros para pedir referencias. No sé si esa pesquera logró salir a tiempo, pero parece ser parte de un modus operandi que consiste en ofrecer un contrato y luego iniciar demandas relacionadas con ese contrato”, dijo Panella.

La respuesta

La réplica de Aguinaga no tardó: “En cuanto a la minera de San Juan, no tenemos relación con litigios. Ahí poseemos una mina revitalizada que ha generado inversiones y empleos por 20 años. Esta semana notificamos al señor Panella para exigirle que explique las mentiras dichas en este diario”, contestó.

El apoderado legal se explayó: “El grupo ha comprado una minera en San Juan, una pesquera en el Sur de la Argentina. Tiene numerosa cantidad de empleados, no uno solo. Es una mentira más a las que nos tienen acostumbrados. Se ha presentado en el sistema RIGI para invertir 1.500 millones de dólares. No es una empresa que tiene un empleado. Es una empresa seria que invierte en temas inmobiliarios, energéticos, en temar productivos en San Juan. Y lo queremos hacer también en Mendoza. Hoy está fuera de Mendoza producto de estas situaciones judiciales, pero como no nos queremos ir, el compromiso es invertir lo que se obtenga de estos juicios en la provincia”, retrucó.

Agregó que “Juan José Retamero y su grupo empresarial llevan a cabo un programa de inversión en Argentina, creando empleo y desarrollo para miles de familias. El grupo adquirió una mina, un terreno para 170 viviendas en San Juan y está en pleno proceso de adquisición de una pesquera. El plan de inversión es de U$S 1.500 millones en 10 años, con un compromiso de reinvertir las utilidades”, añadió, y en ese punto sostuvo que al perjudicar a un inversor extranjero cuando este tiene la razón “el mensaje hacia el exterior puede ser desalentador”.

Empresas vitivinícolas

En este lio de acusaciones cruzadas, el presidente de Fecovita dijo además que hay otras empresas vitivinícolas que tienen problemas con Retamero y mencionó a las locales Fraccionadora San Juan y Jugos Australes (mosto), además de la mendocina Galán.

“Eso es falso. Lo dicen para tapar los hechos que han cometido. La situación de cada una de estas empresas es distinta”, dijo el abogado de Iberte. Aguinaga agregó que el presidente de Fecovita, Rubén Panella, “niega el valor de sentencias judiciales en Mendoza y San Juan y muestra desprecio por el sistema judicial”. Y detalló que Fraccionadora San Juan tiene sentencia en contra y a favor de Iberte por U$S600.000 por no entregar producto. Y que Jugos Australes SA y Marcelo Bocardo tienen sentencia en contra y a favor de Iberte que los condena al pago de U$S14 millones con prohibición de salida del país. Incluso tienen embargos preventivos en Estados Unidos y en Argentina.

Largo litigio

La empresa Iberte se encuentra en litigio con Fecovita con la que en su momento formó una sociedad llamada Evisa para exportar vino. Ahora, estas dos firmas se enfrentan en la justicia por desacuerdos comerciales.

La pelea tiene en vilo a muchos viñateros sanjuaninos que le venden sus uvas a la gran cooperativa, Fecovita es una de las empresas vitivinícolas más grandes de Argentina que nuclea a 5.000 productores y 29 cooperativas distribuidas en diversas regiones de Mendoza y San Juan.

Juan José Retamero lidera el grupo Eris LCC que setiembre del 2023 le compró a la empresa colombiana Mineros el 100% de su participación en la mina Gualcamayo de Jáchal. En medio de la pulseada por Fecovita, en agosto de 2024 anunciaron la compra del histórico edificio Cinzano para construir un complejo urbano en una zona de alto valor inmobiliario de San Juan.