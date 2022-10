En un encuentro con Nación, proveedores mineros volvieron a apuntar contra Josemaría

Apuntando en el mismo sentido, Daniel Cárcamo, presidente de Casemi, dijo que “Josemaría siempre va a ser nuestro norte, el pedir y peticionar para que haya posibilidades de trabajo para proveedores locales. Se expresó la intención de trabajar juntos, compartiendo objetivos en común, para que Josemaría tenga en cuenta este aspecto que no es menor de permitir que las cámaras colaboren para trabajar”.

image.png Funcionarios nacionales y provinciales en la MEMAC

Desde ambos sectores señalaron la demora a la hora de incorporar proveedores mineros locales. Incluso semanas atrás habían quedado, tras el reclamo realizado en Iglesia por los proveedores, de establecer mesas de trabajo, pero las mismas aun no se han llevado a cabo. En ese sentido, Varela señaló que desde hace tiempo están insistiendo en la presencia de una empresa que es la encargada de la logística y la compra. “Ellos tienen que estar si o si en la mesa de negocios, porque sino, no nos tienen en cuenta”, puntualizó el representante de los proveedores iglesianos, señalando lo necesario que es que conozcan a los proveedores del denominado “Anillo 1”.

Otras de las faltas que le endilgan las cámaras a Josemaría es la falta de acción que les permita previsibilidad. Según señalan, desde el proyecto minero no hay claridad hacia las cámaras, lo cual no permite que puedan adelantar trabajo. “Si seguimos así nos van a sorprender con el pedido y no vamos a poder sostener la demanda, y no es la idea”, comentó Cárcamo. “La idea es corregir los errores del pasado”, agregó.

josemaria.jpg Gerente de Josemaría, Alfredo Vitaller

Estos planteos fueron realizados ante la subsecretaria de Desarrollo Minero de la Nación, Pamela Morales; el subsecretario de Política Minera de la Nación, Enzo Araya; el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo y el intendente de Iglesia, Jorge Espejo. Además, estuvieron el director nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera de la Nación, Fernando Ciácera; el secretario de Desarrollo Minero Sustentable de la provincia, Juan Manuel Pinto; el director nacional de Producción Minera Sustentable, Leonardo Pfluger y la directora del CIPCAMI, Graciela Arredondo.

En una entrevista exclusiva a Tiempo de San Juan, Alfredo Vitaller, dijo que es muy complejo trabajar con los proveedores locales porque pasaron de siete cámaras a veinte en poco tiempo.

Desde Capresmi señalaron que cada uno de los planteos realizados fue tomado por el secretario de Desarrollo Minero Sustentable de la provincia, Juan Manuel Pinto, quien hará de intermediario entre las cámaras y los representantes del proyecto minero Josemaría.