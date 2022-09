El ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, visitó Gualcamayo en febrero de este año. Algunos sectores jachalleros se manifestaron varias veces en contra de la minería a cielo abierto en su comuna (Foto Radio La Lechuza).

"Nos duele terriblemente desde el Ministerio, me duele profundamente como sanjuanino ver que una empresa que se ha comportado excelentemente bien sobre todo Mineros en la época de pandemia, en el cuidado de los trabajadores, del ambiente y demás, no pueda explorar en el territorio de Jáchal por algunos conceptos. Siempre existe algo en un sector muy radicalizado que dice no por el no. Pero ustedes los medios y la gente pueden ir, porque cuando digo minería participativa, hablo en serio". La reflexión es del ministro de Minería local, Carlos Astudillo, que habló a la luz del anuncio de la empresa colombiana Mineros SA que maneja la mina Gualcamayo en Jáchal, de que despedirá trabajadores porque se está terminando la vida útil del yacimiento.

Cuando habló de "un sector muy radicalizado que dice no por el no", el funcionario uñaquista insinuó que la licencia social en Jáchal no funciona como en el resto de las comunas con desarrollo minero de San Juan, como es el caso emblema de Iglesia. Es pocas palabras, apuntó a que la resistencia antiminera frecuentemente viene de algunos sectores de Jáchal y desalienta las inversiones tan buscadas para generar puestos laborales.

"En esto de la licencia social nos gustaría ahondar, como nosotros decimos vamos a ver qué están haciendo queremos profundizar esto, y queremos ampliar la zona de investigación que tiene Jáchal para nuevos recursos", remarcó Astudillo en rueda de prensa. En lo que sonó como un tiro por elevación para los jachalleros, el ministro reivindicó la minería como política de Estado: "nos desvelamos por la puesta en valor no de cualquier actividad en función de un puesto de trabajo, sino que cuidamos el ambiente, mostramos la minería, hacemos la redistribución de la renta..." A la vez analizó que "y sí, hay problemas, porque hay problemas cuando hay crecimiento, cuando hay ebullición, pero es bueno y nos quejamos de que por qué le no me das un contrato a mí y se lo das a otro...". jachal.jpg Algunos sectores jachalleros se manifestaron varias veces en contra de la minería a cielo abierto en su comuna. El Gobierno sanjuanino viene reforzando en los últimos años el concepto de "minería participativa", sobre todo desde el incidente con Veladero años atrás que generó más controles no solo oficiales sino de organizaciones y de los ciudadanos. El objetivo del Ministerio de Minería es que la sociedad pueda conocer en detalle cada uno de los aspectos que hacen a la actividad minera de San Juan en línea con una "transparencia estatal", por lo que se organizan actividades en ese sentido como la visita de civiles a los diferentes proyectos concesionados. En la coyuntura actual, Astudillo lamentó la decisión de Mineros sobre los despidos. "No tengo un número pero más de 15% de un total de 600. Son bastantes. Un solo trabajador es importante". El Ministerio de Minería viene trabajando con la compañía colombiana para extender lo más posible el trabajo en la mina jachallera. "Vienen anunciando la transformación de una mina a otra mina. Y estamos hablando muy fuertemente con Gualcamayo para que esa transformación sea lo más corta posible y la posibilidad de que abran otros frentes de trabajo para que no haya despidos. Ellos tienen zonas exploradas y les estamos pidiendo la definición de esas zonas". Incluso, el funcionario valoró que "ellos han venido manteniendo los puestos de trabajo durante un tiempo importante. Hay que recodar que cuando Mineros se hizo cargo ya era una mina terminal. Año a año hemos ido encontrando dentro de las posibilidades de la misma mina recursos extra para seguir trabajando. Lo hemos estado llevando y ahora les estamos pidiendo fuertemente la posibilidad de explotar un área no prevista por ellos", informó. El informe de Gualcamayo Esta semana la empresa Mineros SA con sede en Colombia que maneja Gualcamayo anunció que "durante los próximos seis meses, reestructurará su operación en Gualcamayo incluida la reducción de su fuerza laboral en Argentina hasta en un 30%, como consecuencia del agotamiento natural del yacimiento. La Compañía espera incurrir en costos entre USD$3.000.000 y USD$5.000.000 en conexión con esta reestructuración, pero se espera que estos cambios no afecten su capacidad para cumplir con su proyección de producción y costos para 2022 previamente divulgada para la Propiedad Gualcamayo". No hubo más precisiones desde la compañía.

