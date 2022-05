Macri dijo que se frenaron las conexiones a Internet pero los datos lo contradicen: hubo un boom en San Juan

En las últimas horas el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra Alberto Fernández otra vez. En esta oportunidad por los índices de conectividad en el país, los precios y las inversiones. Según el ex mandatario, el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado durante el 2020 que pretendía controlar los valores del servicio de Internet congeló las inversiones y afectó el crecimiento del sector. Los datos oficiales no solo a nivel nacional, sino también en San Juan contradicen las afirmaciones de Macri.