Lionel Messi habló de su retiro: "Cuando sienta que es el momento, daré ese paso sin pensar en la edad"

En una larga charla en Big Time Podcast, Leo fue consultado sobre los sueños que le quedan pendientes y se sinceró: “A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo” .

Sus vitrinas hablan por sí solas: 43 títulos (es el futbolista con más trofeos en la historia, al igual que Dani Alves), entre los que se destacan el Mundial, la Copa América y los Juegos Olímpicos, como así también las cuatro Champions League con Barcelona.

Si bien es consciente de que está viviendo la última etapa de su carrera, el N°10 no piensa parar la pelota en el futuro cercano e indicó qué tiene que ocurrir para que tome esa drástica decisión: “Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal".

Los años no inclinan los platillos de su balanza personal, sino el hambre competitiva y la plenitud física: "Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”.

Así como hay futbolistas experimentados que ya tienen decidido que serán técnicos o dirigentes una vez que salgan de la cancha, Messi aseguró que todavía no tiene en su cabeza lo que hará post retiro y deposita sus energías en el presente: “No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”.

En Qatar, Leo se sacó una mochila pesada de encima y volvió a recalcar que su continuidad en la Selección Argentina dependió de la conquista de la Copa del Mundo: "Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la Selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina".