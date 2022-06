Un sexto sentido: los signos a los que no les falla el instinto

Pueden decirles que han perdido la cabeza, pero cuando algo en su interior les dice algo, es por que realmente algo de eso hay. Hay ciertos signos que tienen un corazón, un sexto sentido o algo que les dice si es el camino o no, si es la persona o no, si está bien lo que hacen o no. ¿Estás vos?, fijate.

Es tu sensibilidad la que te ayuda a tener tus sentidos muy alertas, Piscis. Posees la capacidad de conectar con las personas sin conocerlas del todo, porque son tus emociones las que se sumergen en el otro. Tu nivel de empatía te permite ver más allá de cualquier capa, sabes cuando alguien es bueno de corazón y también cuando es mejor alejarte, porque si te quedas, esa compañía te llevará a la desgracia. Te pueden criticar, pero nunca te equivocas.

2.- Signo Virgo

Eres el tipo de persona que ha logrado encontrar un equilibrio entre el corazón y la razón, Virgo. Por ello, no te tomas nada a la ligera, siempre analizas los pros y contras de todo. Puede que haya momentos en los que tus emociones pierden el control, pero al final te centras. Tienes un radar para detectar rápidamente a la gente doble cara. Por lo mismo, te cuesta muchísimo confiar en las personas. Tus amigos los cuentas con una sola mano.

3.-Signo Cáncer

Sin duda, tú no puedes esconder tu lado emocional y la verdad es que esa nunca ha sido tu intención. Cáncer, eres la persona que goza de las emociones profundas y amas dejarte llevar por las energías de quienes te rodean. Sin embargo, cuando empiezas a sentir tensión en el ambiente, mejor marcas una línea. Es el cangrejo el que te dice que debes huir o terminarás atacando para defenderte, no hay más. Ya el tiempo te comprobará que hiciste lo mejor.

4.- Signo Escorpio

Tu corazón siempre ha tenido ese lado brujo, Escorpio, cuando alguien no te da buena espina, después terminas corroborando que no era de fiar. La gente te mira como un ser misterioso, oscuro, pero por dentro eres luz pura. Lo que pasa es que no te gusta relacionarte con cualquiera, eres demasiado selectivo. Prefieres quedarte sin nadie a tu lado, que lidiar con almas que sólo te restan energía. No vas a permitir que te hagan responsable de sus traumas.

5.-Signo Libra

A veces, las personas te toman como un ser distraído, el que no se enfoca mucho y al que le cuesta el doble tomar una decisión. Sin embargo, eso no quiere decir que no seas capaz de reconocer la mala energía. La capacidad que tienes para ponerte rápidamente en los zapatos del otro, te ayuda a conectar a un nivel superior. Sabes que hay quienes sólo son parásitos emocionales y lo mejor es poner límites.